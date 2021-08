Mitbringparty: Am neuen Spielplatz in Priort wird gefeiert

Priort

„Wir wollen feiern“, sagt Sylvia Gehrke vom Priorter Ortsbeirat lächelnd. Der Anlass ist ein erfreulicher – am 22. August (Sonntag) soll auf dem Spielplatz an der Chaussee das langersehnte neue Holzspielgerät eingeweiht werden.

In gemeinsamem Arbeitseinsatz Spielplatzgelände vorbereitet

Zuletzt hatten die Einwohner des Wustermarker Ortsteils in einer gemeinsamen Aktion das Spielplatzgelände für den Bau des neuen Klettergerätes, welches eigens für die Priorter nach deren Vorstellungen angefertigt worden war, vorbereitet und den alten Sand auf dem Gelände entfernt. Mitte August nun soll das Spielgerät von der Herstellerfirma aus Potsdam aufgebaut werden, anschließend soll es zünftig eingeweiht werden.

„Wir freuen uns sehr, dass es endlich soweit ist, und wollen die Einweihung der neuen Anlage mit einer Mitbringparty feiern“, sagt Sylvia Gehrke. 15 Uhr geht es am 22. August los, alle Priorter sind herzlich eingeladen. „Am Gelingen der Party können sich alle beteiligen“, so Gehrke, denn „jeder bringt eine Kleinigkeit für das Buffet mit, das so bunt wie unser Dorf werden soll“. Auch Picknickdecken und Sitzkissen können mitgebracht werden, gute Laune sowieso. Die Getränke für das Zusammensein spendiert der Ortsbeirat. Um die Übersicht über alle Mitbringsel zu behalten, hat der Ortsbeirat eine „schon beim letzten Mal bewährte Mitbringliste angelegt“, berichtet Sylvia Gehrke. Dort können alle Besucher eintragen, was sie für die Party am 22. August beisteuern.

Die Mitbringliste und weitere Infos gibt es online unter: www.treffpunkt-priort.de.

Von Nadine Bieneck