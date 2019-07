Hoppenrade

Dass Monika Gerth in Hoppenrade den Staffelstab von ihrem Vorgänger Uwe Menzel übernommen hat und jetzt erste Ansprechperson für die Leute im Dorf ist, hätte sich die 62-Jährige nicht träumen lassen. Die Konstellation und die Stimmenvergabe bei der Kommunalwahl am 26. Mai haben letztlich dazu geführt, dass nur sie und Mitbewerber Thomas Türk (Grüne) dem Ortsbeirat angehören. Und weil Monika Gerth die meisten Stimmen erhalten hatte, ist sie nun Chefin im Wustermarker Ortsteil Hoppenrade.

Gründungsmitglied der WWG

Seit der Gründung 2008 gehört sie wie ihr Vorgänger Uwe Menzel der Wustermarker Wählergemeinschaft (WWG) an. „der war es auch, der mich für die Kommunalpolitik begeisterte“, erzählt Monika Gerth. Seither arbeitet sie ehrenamtlich im Ortsbeirat mit, war viele Jahre die Stellvertreterin des Vorstehers und sogar mal als Nachrückerin in der Wustermarker Gemeindevertretung. Bei der letzten Wahl zur Gemeindevertretung vor zwei Monaten erreichte sie die fünftmeisten Stimmen der WWG, aber es gibt nur vier WWG-Plätze im Parlament.

Radeln durch die Ortsteile

Die gelernte Facharbeiterin für Datenverarbeitung Monika Gerth arbeitete früher im Rechenzentrum Paretz, später bei der Deutschen Reichsbahn und jetzt bei der Deutschen Bahn im Personalbereich. 1998 war sie mit ihren Mann Bodo von Elstal nach Hoppenrade gezogen. „Wenn wir Zeit haben, wird gemeinsam geradelt“, erzählt sie. Meistens geht es dann durch die Wustermarker Ortsteile aber auch in ihre alte Heimat Ketzin/ Havel.

Neue Feldküche statt Windräder

„Besonders freue ich mich über den Zusammenhalt der Leute im Ort. Das habe ich erstmals erlebt, als 2000 das Dorfgemeinschaftshaus neben der Feuerwehr gebaut wurde. Nahezu jeder hat geholfen und irgendwas beigesteuert.“ Einig sei man sich in Hoppenrade, keine weiteren Windräder haben zu wollen. Ob es ihr allerdings gelingen kann, einen Ersatz für die Feldküche von Detlef Baderke in den Ort zu holen, der vor wenigen Tagen weggegangen ist, sei fraglich. „Das ist so schade, weil sich dort sehr viele Menschen zum Essen getroffen haben und Hoppenrade so bekannter geworden ist“, sagt die Ortsvorsteherin.

Auch wenn sie keine regelmäßigen Bürgersprechstunden abhalten will, sei sie für Fragen oder Probleme immer ansprechbar: „Jeder kann bei mir klingeln oder mich anrufen.“

Von Jens Wegener