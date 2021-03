Müllhaufen in Elstal: von Fischdose bis Reifen

Elstal

Ein 55-jähriger Mann aus Elstal wollte gemeinsam mit seiner Frau einen ausgiebigen Spaziergang an der frischen Luft genießen, doch die Freude verflog schnell. Als das Pärchen den belebten Parkplatz „Zur Döberitzer Heide“ in Elstal, unweit des Karls Erlebnis-Dorfes sowie der Sielmanns Naturlandschaft, erreichte, machte es eine unschöne Bekanntschaft mit mehreren illegal abgeladenen Müllbergen.

In den verwahrlosten Büschen hängt benutztes Toilettenpapier. Quelle: Viktoria Kratz

Über den gesamten Parkplatz liegen dort viele Lebensmittelabfälle sowie Verpackungen aller Art herum. Am Beginn des „Priorter Wanderweges“, der durch die Döberitzer Heide führt, konzentrieren sich derzeit die großen Müllabfälle. Unter anderem wurden dort neun Autoreifen sowie acht Farbeimer illegal entsorgt und abgestellt. Mehrere Bretter, die vermutlich von einem ehemaligen Schrank stammen, wurden ebenfalls am Parkplatz zurückgelassen. Benutztes Toilettenpapier, das in den verwahrlosten Büschen am Wanderweg hängt, machten den unappetitlichen Eindruck komplett.

Verärgerung über die Umweltverschmutzung macht sich breit

Der 55-jährige Spaziergänger ist sehr verärgert über die Umweltverschmutzung. „Es ist sehr schlimm und eine Sauerei, hier Müll abzuladen. Die Politik hat die Strafen hochgesetzt für solche Umweltstraftaten. Wenn jemand erwischt wird, sollte er dann auch die Maximalstrafe bekommen.“

Immer wieder kommt es zur illegalen Müllentsorgung auf dem Parkplatz in Elstal. Quelle: Viktoria Kratz

Die rücksichtslosen Müllentsorger haben sich selbst von dem Hinweisschild mit der Aussage: „Müll abladen verboten“, das sich extra an dem Parkplatz befindet, nicht beirren lassen. Viele der Hinterlassenschaften hätte jedoch ganz einfach an einem Wertstoffhof abgegeben werden können, zumeist sogar kostenfrei.

Die Mitarbeiter der Sielmanns Naturlandschaft sind über das „allgegenwärtig bekannte Problem“ der illegalen Müllentsorgung vor Ort verärgert und hoffen auf Besserung. Der Parkplatz „Zur Döberitzer Heide“ gehört zu der Gemeinde Wustermark, die sich regelmäßig um die Beseitigung des Unrates kümmert, aber kaum hinterherkommt.

Von Viktoria Kratz