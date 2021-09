Nach tödlichem Radunfall in Elstal: Das Geisterrad muss noch warten

Elstal

Punkt 18.08 Uhr wurde es am Freitagabend ganz still an der Stelle der Rosa-Luxemburg-Allee in Elstal, die unmittelbar an das Sportgelände des ESV Lok Elstal grenzt, nur wenige Schritte von der Abzweigung in den Ahornweg entfernt. Fast auf den Monat genau war hier am 9. August eine 68-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, der an Tragik kaum zu überbieten ist. Ein 59-jähriger Autofahrer hatte an jenem Tag gegen 17 Uhr während der Fahrt aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war daraufhin auf die Frau aufgefahren. Die Radlerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Abend im Krankenhaus verstarb.

„Critical Mass“ macht sich aus Falkensee auf den Weg nach Elstal zum Unfallort

Rund 40 Menschen gedachten der 68-Jährigen am Freitag mit einer Schweigeminute. Zuvor hatten sie sich als „Critical Mass“, begleitet von der Polizei, mit dem Fahrrad von der Falkenseer Stadthalle aus auf den Weg in den Wustermarker Ortsteil zum Unfallort gemacht, an dem der tödliche Zusammenstoß am 9. August geschehen war. Neben Teilnehmern aus dem Havelland unterstützten auch zahlreiche Radler aus Brandenburg/Havel und Berlin die Aktion, viele von ihnen Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (Adfc).

Uwe Kaufmann von der Falkenseer Adfc-Ortsgruppe und Lennart Meyer, Mitglied des Jugendbeirats Falkensee, ergriffen am Unfallort das Wort. „Wir trauern und gedenken der verstorbenen Radfahrerin, aber wir mahnen auch“, sagte Kaufmann. Die 68-Jährige sei nicht das erste tödlich verletzte Unfallopfer, erinnerte Kaufmann an die verstorbene Radlerin zwischen Vieritz und Zollchow im Milower Land im Januar dieses Jahres oder die 2019 in Brieselang tödlich verunglückte 77-jährige Radfahrerin.

Mahnwache am Unfallort in Elstal in Gedenken an die tödlich verunglückte 68-Jährige. Quelle: Nadine Bieneck

Er räumte zugleich ein, dass „Tempo 30 oder eine veränderte Radinfrastruktur hier in Elstal in diesem Fall nicht geholfen hätten“. Zu unglückselig war der Unfallverlauf. Aus diesem Grund „denken wir heute auch an den Unfallfahrer“. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Kaufmann forderte dennoch ein Umdenken. Eine grundsätzliche Änderung der Verkehrsinfrastruktur sei notwendig, „die Sicherheit muss oberste Priorität haben“. Der Adfc verfolge die „Vision Zero“, sprich null Verkehrstote und keine Schwerverletzten. Diese Vision diene in erster Linie dem Schutz der leicht verletzlichen Verkehrsteilnehmer, „den Fußgängern und Radfahrern, Kindern wir Erwachsenen“.

Kein Geisterrad, aber ein Erinnerungsschild brachte der Adfc am Unfallort in Elstal an. Quelle: Nadine Bieneck

Notwendig sei ein Umdenken sowohl im Kopf – Stichwort mehr Rücksichtnahme – aber auch bei der Gestaltung des Straßenverkehrs. „Radwege müssen so attraktiv gestaltet werden, dass auch Kfz-Nutzer zum Umstieg aufs Rad motiviert werden.“ Jeder Radfahrer bedeute ein Fahrzeug weniger auf den Straßen und im Stau. „Es kann nicht sein, dass Bürger ihr Auto benutzen, weil sie oder ihre Kinder sich im Straßenverkehr gefährdet fühlen“, erklärte er unter breiter Zustimmung der Veranstaltungsteilnehmer.

Die Polizei begleitete die „Critical Mass“ und sperrte den Unfallort in der Rosa-Luxemburg-Allee in Elstal für die Dauer der Veranstaltung ab. Quelle: Nadine Bieneck

Zur geplanten Aufstellung eines sogenannten weißen Geisterfahrrads an der Unfallstelle zum Gedenken an die verunglückte Radlerin kam es indes am Freitag nicht. Auf Wunsch von Ersthelfern nehme man davon vorerst Abstand, erklärte Lennart Meyer. Sie hätten die Sorge geäußert, dass es durch das weiße Rad zu einer erneuten Traumatisierung der Kinder kommen könne, die tagtäglich die benachbarte Sportstätte nutzen. Zahlreiche Kinder hätten den Unfall am 9. August daher auch unmittelbar miterlebt. „Wir werden uns überlegen, wie wir damit jetzt umgehen, respektieren diesen Wunsch aber natürlich“, so Meyer. Denkbar sei beispielsweise, dass das Geisterrad in absehbarer Zeit gemeinsam mit den Betroffenen errichtet werde.

