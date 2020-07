Elstal

Der Sportplatz des ESV Lok Elstal im Ernst-Walter-Weg wird von einer neuen Beregnungsanlage bewässert. Platzwart und Jugendleiter Uwe Kreideweiß drehte Dienstagnachmittag symbolisch den Hahn auf, so dass das Wasser abwechselnd aus verschiedenen Sprengern auf den Rasen sprudelte. „Die Anlage ist aber nicht nur für den Hauptplatz, sondern auch für die beiden Nebenplätze verwendbar“, erklärte Kreideweiß den Gästen.

Wie die rund 46 000 Euro teure Anlage funktioniert, wollten sich der Vorsitzende des Kreissportbundes Jörg Wartenberg, Landrat Roger Lewandowski und Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber ansehen. Schließlich hatte der Landkreis Havelland den Elstaler Verein mit einem Zuschuss von 30.360 Euro aus dem Förderprogramm „Goldene Plan Havelland“ für die Beregnungsanlage unterstützt.

17 Anträge von Vereinen bewilligt

Insgesamt stehen in diesem Jahr in dem Programm 300000 Euro bereit, „17 Anträge von Vereinen im Havelland wurden bewilligt, darunter sind die drei Bewässerungsanlagen in Falkensee, Elstal und Vieritz“, sagte Landrat Roger Lewandowski. Der ESV Lok Elstal brachte nicht nur den finanziellen Eigenanteil von rund 16 000 Euro auf, einige Vereinsmitglieder leisteten insgesamt 121 Arbeitsstunden, um die Leitungen zu verlegen und Anschlüsse herzustellen, wie Uwe Kreideweiß sagte.

Bei der Inbetriebnahme der neuen Anlage. Quelle: Jens Wegener

Alle Fußballmannschaften des 428 Mitglieder zählenden Vereins dürfen nach der Corona-Pause inzwischen wieder wie gewohnt trainieren. Auch die Kegelbahn im Vereinsheim ist wieder geöffnet. Die Gymnastikdamen treffen sich auf dem Platz trainieren unter freiem Himmel. „Noch geschlossen bleibt der Fitnessraum. Außerhalb der Trainings gilt auf dem Platz weiterhin das Abstandsgebot und auch die Hygieneregeln müssen beachtet werden“, sagte Noch-Vereinsvorstandschef Axel Demitrowitz.

Vereinsvorstand tritt zurück

Nach knapp zehn Jahren an der Spitze des ESV Lok will er zurücktreten und nicht mehr im Vorstand mitwirken. Er begründete diesen Schritt so: „Ich bin beruflich so stark eingespannt, dass ich kaum noch Zeit habe.“ Auch seine drei Mitstreiter im Vorstand Falko Weiner (Stellvertreter seit 2011), Ronny Strutz und Anke Strutz legen ihre ehrenamtlichen Posten nieder. Axel Demitrowitz erklärte dazu: „Ich denke, dass keiner von ihnen den Vorsitz übernehmen will. Wir sind ja kein kommunaler sondern ein privater Verein, wo der Vorstandsvorsitzende mit dem privaten Vermögen haftet, wenn wie jetzt durch Corona geschehen, Einnahmen wegbrechen, Sponsoren abspringen und die Angestellten trotzdem bezahlt werden müssen.“

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 21. August soll über den Vorstand entschieden werden. Bürgermeister Holger Schreiber, der früher selbst mal Vereinsvorsitzender des ESV war, hofft, dass sich wieder vier oder fünf Leute finden, die sich im Vorstand engagieren. Ich bin zuversichtlich und biete jederzeit die Hilfe der Gemeinde Wustermark an.“

Gemeinde finanzierte den Kauf des Sportgeländes

Die Sportanlage am Ernst-Walter-Weg ist im Eigentum des Vereins. Die Gemeinde hatte für den Kauf 110 000 Euro zur Verfügung gestellt. Zuvor gehörte das Areal dem Bundeseisenbahnvermögen. Viele Jahre konnte der ESV Lok es unentgeltlich nutzen, da ein Großteil der Vereinsmitglieder selbst Eisenbahner waren. Weil die Gemeinde aber stetig wächst, war absehbar, dass für 2017 der geforderte Mindestanteil von 50 Prozent an Bahn-Mitarbeitern im Verein nicht mehr zu halten war. Als Konsequenz hätte der Verein pro Jahr 16 000 Euro Pacht zahlen müssen. Also gab die Gemeinde Wustermark Ende 2016 das Geld frei.

Von Jens Wegener