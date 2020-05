Neue Einsatzkleidung für 97 Wustermarker Feuerwehrleute

Wustermark

Es war fast wie Weihnachten, nur dass es die Geschenke nicht auf einmal gab, sondern etappenweise. Für 97 aktive Kameraden der Ortsfeuerwehren Hoppenrade/Buchow-Karpzow, Elstal, Priort und Wustermark hat die Gemeinde Wustermark neue Einsatzbekleidung angeschafft, die Dienstag und Mittwoch im Wustermarker Gerätehaus ausgegeben wurde. Die eigentlich dazu geplante Feier fiel wegen der Pandemie aus, „aber das wird nachgeholt“, verspricht René Jahn, stellvertretender Gemeindebrandmeister.

Anprobe vor Ort

Gemeinsam mit dem Wustermarker Jugendwart Markus Groblewski hatte René Jahn die Aufgabe, die neuen Jacken und Hosen auszugeben, im Tausch gegen die bisherigen „alten“ Sachen. „Wir haben einen Zeitplan machen müssen, damit nicht alle gleichzeitig ins Depot kommen“, erklärte Jahn. Und das klappte gut. Nach und nach trudelten die Feuerwehrleute ein. Unter den ersten war Christopher Sass, der Ortswehrführer der Einheit Hoppenrade/Buchow-Karpzow. Aus dem riesigen Haufen fischte Markus Groblewski die Tüte für den Hoppenrader raus. Zwar waren die Größen vorher abgesprochen worden, trotzdem verzichtete Christopher Sass nicht auf die Anprobe.

Anzeige

Im Dunkeln besser zu erkennen

Die rote Jacke und schwarz-blaue Hose, an den Seiten sowie vorn und hinten mit Leuchtstreifen versehen, passten. „Diese Bekleidung ist leichter und erleichtert uns die Arbeit“, so Sass. Und René Jahn ergänzte: „Die Schutzfunktion ist höher und der Tragekomfort besser.“ Für die Farbe Rot bei den Jacken hatten sich die Feuerwehrleute entschieden, weil sie bei Einsätzen im Straßenverkehr, besonders bei Dunkelheit, schneller erkannt werden. Auch für Einsätze mit Atemschutzgeräten sei die neue Bekleidung besser geeignet, weil sie an einigen Stellen extra gepolstert ist“, so Jahn.

Weitere MAZ+ Artikel

Kosten liegen bei 100000 Euro

Rund 100 000 Euro haben die 97 Hosen und Jacken gekostet. Etwa 77 000 Euro sind Fördermittel vom Landkreis Havelland, der Eigenanteil der Gemeinde Wustermark beträgt etwa 22 000 Euro. „Die bisherige Kleidung wird jetzt gereinigt und steht dann für Neueinsteiger bei der Feuerwehr, die ja ein Jahr Probezeit haben, und als Wechselkleidung zur Verfügung, wenn die neuen Sachen nach bestimmten Brandeinsätzen in die Reinigung müssen“, sagte René Jahn.

Von Jens Wegener