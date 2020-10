Neue Kompostierungsanlage in Dyrotz geplant

Wustermark

Komposterde ist gefragt. Nicht nur im groß angelegten Garten- und Landschaftsbau, auch im kleinen Garten. Die stellt die Wustermarker Dowideit Erden GmbH seit 25 Jahren her. Jetzt soll eine neue Kompostierungsanlage eingerichtet werden. Jedenfalls wenn es nach Inhaber Thomas Dowideit geht. Die Gemeinde Wustermark unterstützt das Vorhaben, allerdings sieht das Bauordnungsamt des Landkreises noch einigen Klärungsbedarf.

Die Dowideit Erden GmbH nimmt am Firmensitz in der Berliner Allee in Dyrotz Gartenabfälle von Bürgern wie Laub, Gras und Heckenschnitt sowie Ast- und Stammholz und Stubben an und macht daraus unter anderem Grünschnittkompost, Rindenmulch, Holzhackschnitzel und Mutterboden. Das geschieht derzeit an drei Standorten: In Dyrotz-Fuchsberg, in der Priorter Straße in Buchow-Karpzow (2050 Quadratmeter) und in der Brandenburger Straße in Wustermark (2250 Quadratmeter).

Weniger Lkw-Verkehr

Geplant ist, den Standort am Fuchsberg auszuweiten und eine neue Rottefläche (3600 Quadratmeter) anzulegen, auf der künftig der Kompost hergestellt wird. Im Gegenzug müssen die anderen beiden Standorte in Buchow-Karpzow und Wustermark geschlossen und rekultiviert werden. Das ist eine der Bedingungen, die die Gemeinde Wustermark in ihrer positiven Stellungnahme zu dem Bauvorhaben verankert hat.

Der Ortsbeirat Wustermark begrüßt die Absicht der Firma Dowideit ebenfalls: „Wir freuen uns, weil dann der Lkw-Verkehr in Wustermark etwas weniger wird, denn vom Firmensitz in der Berliner Allee bis zum Fuchsberg sind es nur wenige hundert Meter. Und die Dowideit-Lkws fahren nicht mehr durch Wustermark“, sagt Ortsvorsteher Roland Mende (WWG).

Zufahrt muss vertraglich gesichert werden

Doch bis es soweit ist, muss Thomas Dowideit bei den Antragsunterlagen noch nachbessern, fordert das Bauordnungsamt des Kreises. Grundsätzlich liegt das etwa 12 Hektar große Areal am Fuchsberg im Außenbereich, so dass die Zulässigkeit des Bauvorhabens zu prüfen ist. Ein Kriterium ist der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wustermark. Stand heute ist die Fläche dort zum größten Teil als Fläche für Landwirtschaft (Acker) eingezeichnet. Das könne die Gemeinde Wustermark bei der „zeitgemäßen Anpassung des rechtsverbindlichen Flächennutzungsplanes in den Jahren 2021/2022“ ändern.

Ein weiteres Problem: Auf dem Areal am Fuchsberg befindet sich ein Bodendenkmal und eine Altlastenverdachtsfläche (ehemalige Mülldeponie). Zum Umgang damit habe die Firma in den Unterlagen keine Angaben gemacht, so die Kreisverwaltung. Über die Nutzung der Zufahrt zu dem Areal von der Berliner Allee aus, bedürfe es einer vertraglichen Vereinbarung, weil die Grundstücke der Gemeinde und einer Privatperson gehören. Grundsätzlich aber hat das Bauordnungsamt keine Bedenken gegen die neue Kompostierungsanlage.

Immissionsschutz wird geprüft

Die Änderung der Anlage am Fuchsberg ist jedoch nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungspflichtig. Das Areal grenzt an das Landschaftsschutzgebiet „ Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft“. Die nächste Wohnbebauung liegt knapp 600 Meter in Richtung Priort.

„Wir können zu den Details noch nicht so viel sagen. Auch zu den Zeiträumen noch nicht. Wir müssen erstmal mit den beteiligten Behörden und Institutionen absprechen, welche Unterlagen wir noch beizubringen haben“, erklärte Nils Bigalke von der Firma Dowideit Erden. Grundsätzlich freue man sich aber erstmal über die Zustimmung der Gemeinde Wustermark zu dem Projekt.

Von Jens Wegener