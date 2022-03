Neuer Streit um Elstaler Großbauvorhaben

Elstal

Das künftige Elstaler Zentrum mit Wohnungen und Gewerbe, das Investor Vonovia SE zwischen nördlicher Heidesiedlung und Rosa-Luxemburg-Allee entstehen lassen will, sorgt erneut für Gesprächsstoff. Dieses Mal geht es nicht um die Bauhöhe des Komplexes oder den Sichtschutz zur Heidesiedlung, sondern um Stellplätze.

Die überarbeite Planung, festgehalten im Entwurf des Bebauungsplanes Heidesiedlung Nord, sieht vor, etwas weniger Parkplätze anzulegen, als laut Wustermarker Stellplatzsatzung von 2019 vorgeschrieben ist. Und das passt nicht allen Mitgliedern des Wustermarker Bauausschusses. Allen voran der Priorter Ortsvorsteher Reiner Kühn (CDU). Er stimmte gegen den Entwurf und begründete: „Jedes Mal reden wir über Abweichungen von der Stellplatzsatzung. Jedes Mal will ein Investor weniger Parkplatze bauen als vorgegeben sind. Wozu haben wir denn eine solche Satzung aufgestellt, wenn immer wieder Ausnahmen zugelassen werden. Noch dazu, wo es in Elstal bestimmt kein Überangebot von Stellplätzen gibt.“

Ortsbeirat Elstal hat zugestimmt

Ebenso argumentierte Grünen-Politiker Thomas Türk aus Hoppenrade. Allerdings schloss er sich am Ende der Diskussion dem Abstimmungsergebnis des Elstaler Ortsbeirates an, der dieser Ausnahme zugestimmt hatte.

In der Mitte des Komplexes ist ein Aufenthaltsplatz vorgesehen. Quelle: Vonovia

Unter anderem deshalb, so der Elstaler Matthias Kunze (SPD), weil es „nur um 15 Stellplätze weniger geht und insgesamt mehr als 300 gebaut werden“. Außerdem erinnerte Kunze daran, dass der Investor Vonovia beim Thema Sichtschutz für die Bewohner der angrenzenden Heidesiedlung einen großen Schritt im Sinne der Anwohner gemacht habe und „einen hochwertigen Grünstreifen mit großen Bäumen anlegen werde“, wie Planerin Elisabeth Giesecke im Bauausschuss noch mal betonte.

Quartiersplatz entsteht in der Mitte

In dem geplanten viergeschossigen Gebäudekomplex entstehen mehr als 200 Wohnungen, darunter etwa 80 seniorengerechte und 40 preisgebundene, einige Gewerberäume für Dienstleistungen, Gastronomie oder Ärzte, und ein Vollsortimenter (Edeka) mit einer Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern.

Weil das Vorhaben ein wichtiger Baustein im neuen Elstaler Ortszentrums ist, soll dort auch ein öffentlicher Quartiersplatz entstehen – mit Wasserspiel, Sitzelementen und viel Grün. Im rückwärtigen Außenbereich des Gebäudekomplexes werden Grün- und Spielflächen für die Mieter angelegt.

Ein Kreisverkehr wird an der Rosa-Luxemburg-Allee entstehen. Quelle: Vonovia

In einer zweitägigen Tiefgarage wird der Großteil der Parkplätze untergebracht, die vor allem von Mietern und Supermarktkunden genutzt werden. „Die geringe Reduzierung der Zahl der oberirdischen Stellplätze ist aus meiner Sicht vertretbar und begründbar, denn viele Einkäufer werden zu Fuß oder mit dem Rad kommen“, sagte Planerin Elisabeth Giesecke. Außerdem sei aufgrund der verschiedenen Öffnungszeiten eine Zuordnung der Stellplätze auf verschiedene Gewerbeeinheiten problemlos möglich. Laut Wustermarker Stellplatzsatzung können Abweichungen erfolgen, „wenn die örtlichen Verhältnisse oder die besondere Art oder Nutzung der baulichen Anlage dies erfordern oder zulassen.“ Das sei in diesem Fall gegeben, so Giesecke.

Wustermarker Gemeindevertreter entscheiden am 5. April

Im Bauausschuss gab es eine Mehrheit für die Stellplatzreduzierung, die Wustermarker Gemeindevertreter entscheiden am 5. April, ob sie dem zustimmen. Anschließend wird der Entwurf des Bebauungsplanes „Heidesiedlung Nord“ dann öffentlich ausgelegt, so dass Behörden und Bürger ihre Stellungnahmen abgeben können.

Von Jens Wegener