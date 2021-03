Neuer Vorschlag: Schutzwand an der B 5 in Elstal mit Solarmodulen

Elstal

Viel Geld nimmt die Gemeinde Wustermark demnächst in die Hand, um den Lärmschutz für die Elstaler zu verbessern, die in der Nähe zur B 5 in der Kiefernsiedlung wohnen. Ein etwa 400 Meter langer Abschnitt der bestehenden Schutzwand, von der Abfahrt Elstal in Richtung Abfahrt Outletcenter, muss erneuert werden. Sowohl der Ortsbeirat Elstal als auch der Wustermarker Bauausschuss haben sich dafür ausgesprochen, einen Neubau in Holzständerbauweise zu errichten. Das kostet laut Gemeindeverwaltung, die mehrere Angebote eingeholt hat, rund 355 000 Euro.

Umweltbewusster und preiswerter

Doch im Wustermarker Bauausschuss tauchte seitens der Grünen ein neuer Aspekt auf, der am Ende dazu führte, dass noch mal alles geprüft werden wird. Gemeindevertreter Peter Hetmank (Grüne) schlug vor, auf der Schutzwand eine Fotovoltaikanlage zu installieren. „Das so etwas funktioniert, habe ich schon an anderen Orten gesehen. Etwa im oberen Teil der Wand würden die Paneele angebracht.“ Die Sache hätte mehrere Vorteile, so Hetmank. „Es ist umweltbewusst und preiswerter, weil Sponsoren die Fotovoltaik bezahlen könnten.“ Ob das so funktionieren kann, werde die Verwaltung prüfen, so Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Aber es muss noch bis zum Herbst eine Entscheidung her.

Ein Blick hinter die Wand. Quelle: Jens Wegener

Gebaut werden soll in zwei Abschnitten, beginnend in Winter 2022 und endend im ersten Quartal 2023, wie Bauamtsleiter Wolfgang Scholz erklärte. So könne man die Kosten auf zwei Haushaltsjahre verteilen.

Holzständerbauweise wurde empfohlen

Bereits im letzten Halbjahr 2020 hatte die Gemeindeverwaltung drei Varianten für den Neubau vorgelegt. Neben dem jetzigen Favoriten wären auch die Reparatur der vorhandenen Wand in Holzständerbauweise möglich (Kosten rund 301 000 Euro) oder ein Neubau als Stahlgerüst für rund 737 000 Euro. Zwar hatten sich die Gemeindevertreter schon damals für die Variante Neubau in Holzständerbauweise ausgesprochen, aber noch diverse Nachfragen zu Folgekosten gehabt.

Auf dem Abschnitt vor der Heidesiedlung gibt es noch keinen Schallschutz. Quelle: Jens Wegener

„Nach Begehungen und Überprüfungen steht fest, dass es zu keinen weiteren Kosten für die Fundamente kommt. Die können vollständig für einen geplanten Neubau genutzt werden“, sagte Wolfgang Scholz. Einzig die Neuanpflanzungen und die damit zusammenhängende Pflege würde zu „vertretbaren“ Mehrkosten führen. Bei den rund 355 000 Euro sei aber schon eine in den nächsten zwei Jahren zu erwartende Baukostensteigerung von zehn Prozent eingerechnet.

Schäden an der Konstruktion

1998 hat die Gemeinde Wustermark die insgesamt etwa einen Kilometer lange Lärmschutzwand bei Elstal, die von der DKB gebaut worden war, übernommen. Diese Wand besteht aus einer Holzkonstruktion mit innenliegender Dämmwolle, was eine Reduzierung der Lärmimmissionen bewirkt.

Über die Jahre kam es zu Schäden am Holz und der gesamten Konstruktion. So ließ die Gemeinde 2018/2019 Reparaturen auf einer Länge von etwa 600 Metern, beginnend in Höhe Outletcenter in Richtung Dallgow, erledigen. Man stellte fest, dass die Wand aus zwei unterschiedlichen Holzkonstruktionen besteht.

In dem nun betroffenen Abschnitt von 400 Metern sind keine hochwertigen Hölzer verbaut worden, die Dämmung wurde nicht ausreichend gegen Fraß von Vögeln und anderen Tieren geschützt. In einigen Teilen sind sogar schon Löcher zu sehen. Das wird sich mit dem Neubau ändern. Dort soll es, wie in dem bereits sanierten 600 Meter langen Abschnitt, oben auf der Kuppe einen verzinkten Abschluss mit beidseitigen Abtropfkanten geben.

Vor der Heidesiedlung erstmal kein Lärmschutz

Wie Bauamtsleiter Wolfgang Scholz weiter sagte, betrage die Nutzungsdauer für den bereits reparierten 600 Meter langen Abschnitt der Wand noch etwa sieben bis acht Jahre. „Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass der Teil danach komplett erneuert werden muss.“ Auch die Bedenken einiger Gemeindevertreter, dass die Lärmschutzwand möglicherweise von einem später zu errichtenden neuen Brückenbauwerk am B 5-Anschlusspunkt Elstal/Karls betroffen wäre, konnte der Bauamtsleiter entkräften.

Die von den Wustermarker Bündnisgrünen ins Gespräch gebrachte Möglichkeit, die Lärmschutzwand zu verlängern, um auch für Bewohner der Heidesiedlung einen besseren Lärmschutz zu gewährleisten, wird aus wirtschaftlichen Gründen zunächst nicht berücksichtigt. Zu einem späteren Zeitpunkt sei das aber nicht ausgeschlossen, so Scholz.

Von Jens Wegener