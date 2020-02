Ölkäfer sind erste Frühlingsboten in der Döberitzer Heide

Elstal/Potsdam

Auf den sandigen Wegen der Döberitzer Heide krabbeln in dieser Zeit die ersten Frühlingsboten umher. Dazu gehören der Schwarzblaue Ölkäfers oder Schwarze Maiwurm. „Die Weibchen wirken als würden sie ihren dicken, langgestreckten Hinterleib wie einen Sack Mehl hinter sich herziehen“, weiß Hannes Petrischak, Leiter des Geschäftsbereiches Naturschutz der Heinz-Sielmann-Stiftung.

Die Flügel der Käfer seien zu funktionsunfähigen „Attrappen“ reduziert; das massige Gewicht wäre ohnehin nicht in der Luft zu halten. Offenkundig ist der Ölkäfer eine leichte Beute für Vögel und Säugetiere. Doch das stimme nicht. Ihr Körper enthalte ein starkes Reiz- und Nervengift, das sie bei Beunruhigung in öligen Tröpfchen aus ihren Gelenken austreten lassen können, ergänzt der Experte. Weil diese Wehrhaftigkeit aber nicht gegen die Zerstörung ihrer Lebensräume hilft, steht der Schwarzblaue Ölkäfer als gefährdet auf der Roten Liste. Für 2020 wurde er zum Insekt des Jahres erkoren, so Petrischak.

Vortrag in der Urania in Potsdam

Mehr zum Lebenszyklus des Schwarzen Maiwurms und der vielen anderen Arten erfahren Interessierte am 27. Februar in der Urania in Potsdam, Gutenbergstraße 71 bis 72. Dann präsentiert Hannes Petrischak in einem Vortrag seine spannendsten Erlebnisse in den Schutzgebieten und sein Buch „Expedition Artenvielfalt – Heide, Sand & Seen als Hotspots der Biodiversität“.

Auch die Seidenbiene ist unterwegs

Auf den insgesamt 55 Kilometer langen Wanderwegen in der Heide fliegen schon die ersten Schmetterlinge. „Dazu zählen die Jungfernkinder – tagaktive Nachtfalter, deren orange schimmernde Hinterflügel auffallen, wenn sie um die Kronen von Birken am Wegesrand herumwirbeln“, sagt Petrischak. Aber auch die vertrauten Tagfalter wie Zitronenfalter und Trauermantel sein jetzt aktiv.

Genauso wie die unfreiwilligen Wirte der Ölkäfer – die verschiedenen Sand- und Seidenbienen. Besonders häufig zeige sich in der Döberitzer Heide bereits ab März die Frühlings-Seidenbiene, die im offenen Sand nistet und ihren Pollen an Weidenblüten sammelt.

Größere Tiere entlang der Kernzone

Es lassen sich aber auch viel größere Tiere beobachten: Mit etwas Glück sind am Zaun entlang der Kernzone Wisente und Przewalski-Pferde zu erblicken. Zudem würden seltene Vögel wie Heidelerche, Grauammer, Steinschmätzer oder Wiedehopf am Wegesrand rufen und singen, sobald sie aus ihren Überwinterungsgebieten zurückgekehrt sind.

Seit einigen Jahren gibt es in der Döberitzer Heide großflächige Landschaftspflegemaßnahmen, die unter anderem dem Erhalt von Kleingewässern, Pfeifengraswiesen, Flachland-Mähwiesen, Sandtrockenrasen und Heideflächen dienen. „Davon profitieren zum Beispiel Rotbauchunken, Orchideen und Feldlerchen“, so Petrischak.

Der Vortrag in der Urania Potsdam beginnt um 18 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt 8 Euro/6 Euro.

Von Jens Wegener