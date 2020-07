Ketzin/Havel

„Wenn ich etwas selbst gesehen habe, bekomme ich einen anderen Blickwinkel auf die Sache. Deshalb ist mein Besuch am Ketziner Bahnhof wichtig“, sagte Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU) Mittwochabend in der Havelstadt. Natürlich konnte er nicht versprechen, dass die Bahnstrecke Ketzin-Wustermark (neuer Name Regionalbahnlinie 32), tatsächlich wieder in Betrieb genommen wird, aber: „Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass es möglich ist. Wir werden uns das alles genau angucken, auch die Zahlen und die Kosten, und dann die Diskussion weiter führen“, so Beermann.

Linke hatten den Minister eingeladen

Auf Initiative des havelländischen Landtagsabgeordneten Christian Görke, verkehrspolitischer Sprecher der Linksfraktion, und seiner Fraktionskollegin Andrea Johlige, war es zu dem Ortstermin in Ketzin/ Havel gekommen. „Angesichts veränderter Verkehrsbedarfe und den klimaschutzbedingten Herausforderungen beim Ausbau von umweltfreundlichen Verkehrsangeboten ist die Wiederbelebung von Bahnstrecken für den Personennahverkehr sinnvoll. Dies trifft auch für die ehemalige Bahnlinie zwischen Ketzin und Wustermark zu“, so Görke.

Das alte Bahnhofsgebäude in Ketzin wurde umgebaut. Wohnungen und Praxen befinden sich dort. Es muss also ein neue Ein- und Aussteigepunkt geschaffen werden. Quelle: Jens Wegener

Laut der vorliegenden Machbarkeitsstudie, die die Innoverse GmbH im Auftrag der Havelländischen Eisenbahn, die später auf der Strecke fahren soll, erstellt hat, wäre ein stündlicher Pendelverkehr zwischen Wustermark und Ketzin (14 Kilometer) von etwa 4 bis 24 Uhr sinnvoll. Von Wustermark aus gibt es Anschlüsse nach Berlin, Rathenow und Potsdam. Allein die Kosten für die bahntechnische Inbetriebnahme, ohne „Nebenkosten“ für den Ausbau der Haltepunkte in Etzin und Tremmen sowie den Umbau am Bahnhof Wustermark, belaufen sich die Kosten auf etwa 15 Millionen Euro.

90-prozentige Förderung ist möglich

Deshalb stellte Ketzins Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) in der Diskussion auch klar: „Ohne Fördermittel geht es nicht. Voraussetzung dafür ist, dass das Vorhaben in den Landesnahverkehrsplan 2023 bis 2017 aufgenommen wird, was eine Förderung von bis zu 90 Prozent bringen könnte. Gelingt das nicht, ist die Sache gestorben – für mindestens fünf Jahre.“ Diese Entscheidung, so Minister Beermann, werde Ende 2022 fallen.

Die Stadt Ketzin/ Havel hat in den letzten Jahren, „entgegen aller Prognosen von Experten“, wie es Bernd Lück ausdrückte, stetig Einwohner hinzugewonnen. Im Moment sind es 6659, aber ein großer Schub steht bevor, wenn die beiden Wohngebiete „Baumschulwiese“ mit 225 Wohnungen und „Zuckerfabrik“ mit 500 Wohnungen entstanden sind. Die Baugenehmigung für die „Baumschulwiese“ erwarte die Kommune im Oktober, meinte Lück.

Kreistag unterstützt der Vorhaben

So schätzte der SPD-Landtagsabgeordnete Johannes Funke ein, dass für den nötigen Ausbau von Bahnstrecken im Land Brandenburg „kaum eine andere Stadt günstigere Voraussetzungen bietet wie Ketzin.“

Rückwind haben die Kommunen Ketzin/ Havel und Wustermark jüngst vom Kreistag Havelland bekommen, der sich einstimmig für die Wiederbelebung der Bahnverbindung ausgesprochen hat. Roger Lewandowski wies auf die Bedeutung dieser Infrastrukturmaßnahme hin: „Das Havelland soll wachsen. Dazu gehört auch eine verbesserte Mobilität im Schienenpersonennahverkehr. „Wir trommeln dafür, dass dieses Vorhaben ein Gewinn für die Region Ketzin/ Wustermark und das ganze Havelland ist.“

Von Jens Wegener