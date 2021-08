Olympisches Dorf: Das sagen Gutachten zum neuen Kita-Standort

Elstal

Die neue Kita im Olympischen Dorf in Elstal kann dort entstehen, wo sie ursprünglich auch geplant war. Im Entwurf des Bebauungsplanes sind dafür zwei Bestandsgebäude im südlichen Teil des Plangebietes vorgesehen. Klar ist, dass ein im zweiten Bauabschnitt agierender Investor die Kita mit etwa 100 Plätzen herstellt und sie dann in das Eigentum der Gemeinde Wustermark übergeht. Betreiben werden soll die Einrichtung von der Hoffbauer Stiftung, die bereits in Elstal eine Kita führt.

Kitastandort ist unbedenklich

Jedoch waren unter anderem im Elstaler Ortsbeirat Zweifel aufgekommen, ob eine Kita in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 5 sinnvoll wäre. Deshalb sollte die Gemeindeverwaltung Wustermark ein Gutachten über die zu erwartende Immissionsbelastung und ein Luftgütegutachten für den Standort erstellen lassen.

Das Areal, auf dem die künftige Kita im Olympischen Dorf entstehen soll. Quelle: privat

Das ist erfolgt. In der Sitzung des Ortsbeirates am Dienstagabend stellte Wustermarks Vize-Bürgermeister Uwe Schollän kurz die Ergebnisse vor. Demzufolge gibt es keine Bedenken, in den beiden Gebäuden eine Kindertagesstätte einzurichten. „Über die detaillierten Ergebnisse werden wir am 9. September ab 17 Uhr in einer öffentlichen Veranstaltung in der Aula der Grundschule Wustermark informieren“, so Schollän.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lärmschutzwand reicht aus

Einige Eckwerte nannte der Vize-Bürgermeister bereits Dienstagabend. So seien laut Gutachten des Akustiklabors Berlin für die künftigen Außenspielflächen der Kita keine überhöhten Belastungen zu erwarten. So werde der angesetzte Zielwert von 60 dB am Tage in den Außenspielflächen (der entspricht zulässigen Belastung in einem Mischgebiet und wurde ausgewählt, weil es keinen schalltechnischen Orientierungswert für Kindertagesstätten gibt) schon mit der zu bauenden Lärmschutzwand erreicht. „Weitere Schallschutzmaßnahmen sind nach fachgutachterlicher Auffassung nicht erforderlich“, so die Experten des Akustiklabors Berlin.

Sie empfehlen aber auch, Möglichkeiten zu suchen, um die Geräuschimmissionen auf dem Grundstück der Kita weiter zu mindern. Ein Vorschlag dazu sei, die Lärmschutzwand auf einem 120 Meter langen Abschnitt von 5,5 Meter auf sieben Meter zu erhöhen.

Das von der Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH erarbeitete Luftgütegutachten kommt zum Schluss: „Die Belastungen mit den relevanten Schadstoffen Stickstoffdioxid und Feinstaub liegen deutlich unterhalb der gesetzlich geltenden Grenzwerte.“ Der Kitastandort werde daher „als unkritisch“ eingeschätzt.

Investor will Stellplatzkonzept ändern

Ein anderer Punkt im Entwurf des Bebauungsplanes E 36 B bereit der Gemeindeverwaltung größere Sorgen. So möchte der potenzielle Investor – die Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG – angeregt, das Stellplatzkonzept im nördlichen Teil zu ändern. Vorgesehen ist, grundsätzlich Stellplätze in Sammelanlagen und einer dreigeschossigen Parkgarage zu konzentrieren. Entlang der Planstraße A hat der Vorhabenträger zudem 54 öffentliche Stellplätze zu schaffen (darunter auch drei Schnellladesäulen mit jeweils zwei 150-kw-Ladepunkten für Elektrofahrzeuge).

Auch eine Tiefgarage ist für die Bewohner im Jesse-Owens-Ring geschaffen worden. Quelle: Privat

Abweichend habe der Investor vorgeschlagen, die Stellplätze nicht nur in den Wohngebieten selbst, sondern auch in einem zweiten Parkhaus nachzuweisen. Diese Variante werde derzeit von der Gemeindeverwaltung und dem beauftragten Planungsbüro GfP überprüft, so Uwe Schollän. Aber er gab zu bedenken: „Sollte eine derartige grundlegende Überarbeitung des Stellplatzkonzeptes erfolgen, hat es erhebliche Auswirkungen auf die Dauer des Bauleitplanverfahrens. Dann wären Schallschutz- und Verkehrsgutachten sowie die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im Umweltbericht zu aktualisieren.“ Außerdem würden Abstimmungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde notwendig werden, da sich im direkten Umfeld des zusätzlichen Parkhauses denkmalgeschützte Gebäude befinden würden.

Von Jens Wegener