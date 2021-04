Olympisches Dorf Elstal: Ein Streifzug durch die neue Kita

Elstal

Noch ist es eher die ideale Kulisse für einen Gruselfilm – in einigen Jahren sollen jedoch in zwei alten Gebäuden im Olympischen Dorf von 1936 bis zu 100 Kinder betreut werden. Bei einem Rundgang konnten sich jetzt Wustermarker Gemeindevertreter einen Eindruck von dem Areal verschaffen, das zum zweiten Bauabschnitt gehört. Dort will der Investor – die „Progess Eins GmbH“ – unter anderem eine Kindertagesstätte errichten. Geführt werden soll die Einrichtung von der Hoffbauer Stiftung Potsdam, die seit Ende 2020 die Trägerschaft über die Elstaler Kita „Kinderland“ inne hat.

Die Bausubstanz ist marode. Quelle: Privat

Ausgewählt worden sind für die künftige Kita die ehemaligen Häuser „Saarbrücken“ und „Trier“ im Olympischen Dorf. „Die Idee, beide Häuser durch einen sich abhebenden Trakt zu verbinden, um modernen Anforderungen gerecht zu werden und mehr Barrierefreiheit herzustellen, ist zukunftsweisend und zeitgemäß“, sagt der Vorsitzende der Wustermarker Gemeindevertretung Tobias Bank. Erste Umsetzungsideen des künftigen Trägers gebe es schon.

Wandgemälde sollen gerettet werden

Er begrüße zudem, dass nun strengere Auflagen des Denkmalschutzes umgesetzt werden sollen, als das bisher im Olympischen Dorf der Fall war. „Ich hoffe, dass noch Materialien gefunden werden, die dabei helfen, die kläglichen Reste der Wandgemälde von 1936 zu retten“, so Bank weiter. Die Wandgemälde seien von den aus allen Regionen Deutschlands gekommenen Arbeitsbrigaden zum Bau des Dorfes mit den Wahrzeichen ihrer Städte geschaffen worden.

Die Fensterscheiben sind zum Teil ganz geblieben. Quelle: Privat

Bei Facebook werden die Überlegungen zu der Kita kräftig diskutiert. So sprechen sich viele User dafür aus, die alten Gebäude weitestgehend zu erhalten, auch wenn „sehr viel zu tun ist“.

Einige plädieren für Abriss

Es gibt auch Stimmen, die fragen, ob nicht der Abriss und ein Neubau kostengünstiger wäre. „Mit Blick auf die gültigen Vorschriften für Kindertagesstätten sehe ich noch sehr, sehr viel Arbeit. Und ob man Gebäude mit solcher Geschichte und Architektur als Kindertagesstätte nutzen sollte? Ich bin da zwiegespalten“, schreibt eine Userin.

Viel zu tun gibt es beim Sanieren in den Gebäuden. Quelle: Privat

Grundsätzlich sind sich die Gemeindevertreter einig, im nächsten Bauabschnitt des Olympischen Dorfes eine neue Kita mit einzuplanen. „Das ergibt Sinn und zeigt, dass aus Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde. Erst Häuser bauen und Menschen herziehen lassen und dann die soziale Infrastruktur anpassen, war lange Zeit der falsche Weg in Wustermark“, so Tobias Bank.

Von Jens Wegener