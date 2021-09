Olympisches Dorf Elstal: Hickhack um den zweiten Bauabschnitt

Elstal

„Wir sollten froh sein, dass die Ruinen nach und nach verschwinden. Es wird noch zehn Jahre dauern, bis alle Vorhaben im Olympischen Dorf komplett fertig sind, deshalb ist jede Verschiebung nicht gut“, sagte der Ur-Elstaler Matthias Kunze (SPD) in der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend.

Zuvor war die Diskussion über den Zeitpunkt der weiteren Bebauung des ehemaligen Sportlerdorfes von 1936 erneut entbrannt. „Wir sind auch jetzt noch dagegen, dass es so schnell dort weitergeht, weil die Infrastruktur in Elstal für so viele Neubürger noch nicht ausreicht“, hatte die Fraktionsvorsitzende der Wustermarker Linken Sandra Schröpfer zum Auftakt erklärt und ergänzt: Elstal sei auch nicht dafür da, das Wohnungsproblem in Deutschland oder in Berlin zu lösen. „Wir müssen uns für die Interessen der Elstaler einsetzen. Und die wollen auch mal eine Baupause“, so Schröpfer.

Die alten Wohnblöcke aus DDR-Zeit. Quelle: Privat

Erster Versuch war gescheitert

Im zweiten Anlauf soll der Entwurf des Bebauungsplanes „E 36 B“ jetzt öffentlich ausgelegt werden, damit die Investoren nach Ende des ersten Abschnittes (Speisehaus der Nationen, Townhäuser, Tiefgarage, Parkhaus) sofort im Bereich des zweiten Bauabschnittes loslegen können. Der erste Versuch war gescheitert, weil es noch zu viele offenen Fragen vor allem bezüglich des sozialen Wohnungsbaus gab.

Inzwischen gab es seitens der Wustermarker Verwaltung einige Gespräche mit den potenziellen Investoren Terraplan und Progess 1 (die wollen an die Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG verkaufen).

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bezahlbare Mieten in ehemaligen Blockbauten

Gegenüber der MAZ hatte Erik Roßnagel, Chef der Nürnberger Baudenkmalsanierungsgesellschaft Terraplan sich zu den Vorhaben im zweiten Bauabschnitt geäußert. Geplant sind demnach in den ehemaligen Plattenbauten, die saniert werden, Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit 50 bis knapp unter 100 Quadratmeter für generationsübergreifendes Wohnen. Außerdem seien neue Zwischengebäude in der zur B 5 gewandeten Seite der Blockbauten vorgesehen. Dort könnten Räume für Gewerbe entstehen. Zwei der alten Systembauten sollen für sozialen Wohnungsbau nutzbar gemacht werden. „Die Struktur der Gebäude aus der DDR-Zeit eignet sich dafür, effiziente und damit bezahlbare Wohnungen zu schaffen“, hatte Roßnagel erklärt. Das könne im Olympischen Dorf gelingen, ohne Fördermittel des Landes Brandenburg in Anspruch nehmen zu müssen.

Neben Wohnungen plant Terraplan einen Anlaufpunkt für das Quartier mit einer Ausstellungsfläche. Außerdem soll eine grüne Lunge zum Erholen, Spazierengehen und Spielen entstehen.

Hier soll eine neue Kita entstehen. Quelle: Privat

Mit der Ketziner Wohnungsgesellschaft GWV will Terraplan über den Neubau und Ankauf seitens der GWV von etwa 20 bis 25 geförderten Sozialwohnungen sprechen.

Hohe Nachfrage nach Wohnraum

Doch all das kann die Wustermarker Linken nicht davon überzeugen, dass der zweite Bauabschnitt zügig beginnen soll. Sandra Schröpfer und Fabian Streich stimmten im Ortsbeirat bezüglich der Auslegung des B-Planes mit Nein, Matthias Kunze (SPD) und Vanessa Mehwitz (Grüne ) mit Ja.

Selbst die appellierenden Worte von Gemeindevertreterin Ulrike Bommer (WWG) aus Wernitz, die Gast in der Elstaler Ortsbeiratssitzung war, konnten das Abstimmungsergebnis nicht beeinflussen. Sie verwies auf die vielen Anfragen nach Wohnraum in der Gemeinde Wustermark: „Ich kenne sehr viele Leute, die im Güterverkehrszentrum arbeiten und von weit herkommen. Die würden gern in die Gemeinde umziehen.“ Deshalb sollte gerade der zweite Bauabschnitt, bei dem sozialer Wohnungsbau erfolgt, schnell realisiert werden.

Mittelfristig profitieren die Elstaler

Wustermarks Vize-Bürgermeister Uwe Schollän sprach sich ebenfalls dafür aus, die Bebauung im Olympischen Dorf ohne Pause fortzusetzen. „Elstal bekommt eine eigene Grundschule, zwei neue Kitas und einen Wohn- und Gewerbekomplex im Zentrum mit Supermarkt und Wohnungen. Ja, es gibt Wachstumsschmerzen, aber es gibt auch mittelfristig und langfristig Vorteile.“

Als nächstes Gremium wird sich der Wustermarker Bauausschuss am Dienstag (18.30 Uhr, Aula der Grundschule) mit dem Bebauungsplan B 36 B beschäftigen.

Von Jens Wegener