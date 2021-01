Ortsumfahrung Wernitz: Favorit für Trassenvariante soll festgelegt werden

Wernitz

Lange hat es gedauert, jetzt steht eine Grundsatzentscheidung bezüglich einer Umgehungsstraße für den Wustermarker Ortsteil bevor. In der kommenden Woche wollten sich die Wernitzer Anwohnervertreter in der Arbeitsgemeinschaft „Verkehrssituation Wernitz“ für eine Variante der Streckenführung aussprechen. Die Sitzung musste zwar aufgrund der Corona-Bestimmungen verschoben werden, aber „sie wird, sobald es möglich ist, nachgeholt“, sagt Maximilian Rehn von der Gemeindeverwaltung. Ist die Auswahl getroffen, soll diese weiterverfolgt und schließlich von der Gemeindevertretung Wustermark beschlossen werden.

Lärmbelästigung beginnt in der Nacht

Seit mehreren Jahren müssen Anwohner des Wustermarker Ortsteils Wernitz mit einer erheblichen Lärmbelästigung durch den Schwerlastverkehr, der sich mitten durch den Ort bewegt, leben. Zunächst waren es „nur“ Autotransporter, die zur Firma Mosolf im Gewerbegebiet Etzin unterwegs sind und täglich Fahrzeuge dort hinbringen und abholen. Seit der Ansiedlung des Logistikunternehmens Hermes in dem Etziner Gewerbegebiet sind mehrere hundert Fahrten pro Tag von Lkw und Transportern dazugekommen. Besonders belastend ist es für die Wernitzer, die unmittelbar an der Ortsdurchfahrt leben, denn der starke Verkehr setzt in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr ein. Sechs Tage pro Woche. Erste Bewohner sind bereits wegen der Belästigung weggezogen.

Anzeige

Mehrere hundert Lkw und Transporter fahren täglich durch Wernitz. Quelle: Tanja M. Marotzke

Die von der Gemeinde Wustermark beauftragte Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter hatte im September 2020 ihre Ergebnisse für eine mögliche Neutrassierung der Ortsumfahrung Wernitz vorgestellt. Ob die Umgehungsstraße gebaut wird, ist damit allerdings noch nicht sicher, denn es handelt sich um eine Landesstraße. Zwar hatten sowohl der Landkreis Havelland, die Kommunen Ketzin/ Havel und Wustermark als auch die Unternehmen Mosolf und Hermes ihre Hilfe zugesagt, aber den finanziell größten Anteil am Straßenbau müsste das Land Brandenburg tragen.

Nur eine Mittelinsel wird gebaut

„Inzwischen haben sich außerdem einige Neuigkeiten hinsichtlich der Maßnahmen ergeben, die auf der L 863 eine Abmilderung der Verkehrsbelastung erwirken sollen“, sagt Maximilian Rehn von der Gemeindeverwaltung.

So wurde ein Geschwindigkeitsanzeigedisplay in Fahrtrichtung Ketzin versetzt. Man verspricht sich davon, dass die Fahrzeuge nach der S-Kurve nicht zu früh wieder beschleunigen. Die Gemeinde Wustermark hat die beiden angebrachten Verkehrsspiegel durch beschlag- und vereisungsfreie Exemplare ausgetauscht. Außerdem wurde ein eigenes Gerät angeschafft und westlich der Kirche eingerichtet, um die Verkehrsstärken zu erfassen.

Der Blitzer am Ortseingang von Etzin aus hilft nur bedingt. Quelle: Tanja M. Marotzke

Schlechte Nachrichten kamen vom Landesbetrieb Straßenwesen. Der hat signalisiert, dass nur noch am westlichen Ortseingang Wernitz eine Mittelinsel eingebaut werde. „Die Insel am östlichen Eingang muss erstmal entfallen, weil der Umbau des Knotenpunktes an der B 5-Anschlussstelle abgewartet werden soll“, erklärt Maximilian Rehn.

Parken ist nicht erlaubt

Noch offen ist der Widerspruch der Gemeinde Wustermark gegen das vom Landkreis abgelehnte Nachtfahrverbot für Lkw in der Ortslage Wernitz. In dem Zuge müsse aus Sicht der Gemeinde noch geklärt werden, ob auch Erschütterungsmessungen zur Begründung eines Nachtfahrverbotes für Lkw herangezogen werden können, so Rehn. Etwa Ende Januar wolle sich der Landkreis dazu positionieren.

Ein Parken auf der L 863 im Bereich vom Ortseingang aus Richtung Ketzin bis zur S-Kurve, wie von einigen Wernitzern vorgeschlagen, um die Fahrzeugführer zum Langsamfahren zu zwingen, ist nicht erlaubt. „Dort sind sowohl am Straßenrand als auch in der Straßenmitte aus Gründen der Verkehrssicherheit durchgezogene weiße Linien angebracht worden, die nur zum Befahren von Grundstücken überfahren werden dürfen“, sagt Rehn. Die S-Kurve selbst sei für den normalen Schwerlastverkehr „normgerecht ausgebaut“. Große Giga-Liner allerdings dürfen dort nicht durchfahren.

Von Jens Wegener