Eine 16-Jährige suchte am Montag das Polizeirevier in Nauen auf und gab an, von einem unbekannten jungen Mann körperlich bedrängt und im Intimbereich berührt worden zu sein. Dies soll zwischen 5 und 6 Uhr in einem Waldgebiet an der Bahnhofstraße geschehen sein. Die Jugendliche konnte sich schließlich wehren und weglaufen.

In der Nähe des Tatortes sollen sich Passanten aufgehalten haben. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die möglicherweise Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/275-0 entgegen.

