Elstal

Die Kriminalpolizei der Inspektion Havelland ermittelt derzeit wegen eines Sexualdelikts, das sich am 22. Juni in Elstal ereignet haben soll. Eine 16-Jährige zeigte an, dass sie von einem unbekannten Mann sexuell missbrauch worden sei. Die bisherigen Ermittlungen sowie ein erster Zeugenaufruf führten nicht zur Identifizierung eines möglichen Tatverdächtigen. Nun liegt eine Täterbeschreibung vor.

Polizei bittet um Hinweise

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige bis dicke Statur, schwarze Locken mit einem blond gefärbten Pony, kurzer dunkler Kinn-Bart, sprach gebrochenes Deutsch. Er trug dunkle Kleidung, helle Turnschuhe mit schwarzem Nike-Logo und einen rote Rucksack mit schwarzem Puma-Logo. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 03322/ 27 50 entgegen.

Von MAZ