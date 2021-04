Premiere: Maibaum wird in Wustermark aufgestellt

Wustermark

Premiere in Corona-Zeiten: Auf dem Brunnenplatz in Wustermark soll Ende April erstmals ein Maibaum aufgestellt werden. „Wir wollen damit den Leuten ein Zeichen geben, dass es trotz der Pandemie noch schöne Dinge gibt und gleichzeitig sagen, dass es in den Jahren nach Corona immer ein kleines Maifest geben wird“, sagt Wustermarks Ortsvorsteher Roland Mende (WWG).

Gemeinsam mit Ortsbeiratsmitglied Maria Zunke sowie etwa zehn Mädchen und Jungen der Wustermarker Jugendfeuerwehr wurden die Vorbereitungen für das Aufstellen des Baumes abgeschlossen. Die Mädchen bauten unter Anleitung von Maria Zunke die Krone, die Jungen malten gemeinsam mit dem Ortsvorsteher den Baum zweifarbig an.

Bastelarbeiten an der Krone. Quelle: Privat

Die Farbe hat der Ortsbeirat finanziert, der Baum selbst ist ein ausrangierter Laternenmast aus der Gemeinde Wustermark. „Wir haben das alles mit dem Bauhof abgesprochen. Die Mitarbeiter haben sofort geholfen und werden den Baum auch auf dem Brunnenplatz befestigen“, sagt Roland Mende.

Die Krone des Wustermarks Quelle: Privat

Etwa vier Meter ist der Maibaum hoch, er wird dann an der Stelle in den Boden kommen, wo zuletzt der Weihnachtsbaum – oder besser gesagt der Wunschbaum für die Wustermarker Kita-Kinder – gestanden hat. Dort gibt es seither ja eine Bodenhülse (MAZ berichtete).

Einen genauen Aufstelltermin für den Maibaum gibt es noch nicht. „Wir hoffen, dass es am 28. oder 29. April klappen wird“, so Roland Mende.

Von Jens Wegener