Priort: Das ist der dritte Zugang in die Heide

Priort

Ein Schild gibt es nicht, einen Namen hat der Weg auch nicht. Aber die alt eingesessenen Priorter wissen, dass sie am Ende des Neubauernweges in die Döberitzer Heide kommen. Glich die Zuwegung zum großen Rundwanderweg in der Heide bisher eher eine Berg- und Tal-Strecke, die bei Nässe kaum passierbar war, ist nun der Trampelpfad so hergestellt, dass ihn neben Wanderern, auch Radfahrer und Eltern mit Kinderwagen nutzen können.

Es habe zwar viele Jahre gedauert, bis die etwa 500 Meter in Angriff genommen werden konnten, aber trotzdem fand Ortsvorsteher Reiner Kühn (CDU) viele lobende Worte, bevor er mit dem ehemaligen Ortsbeiratsmitglied Heinz Berck (Linke) das Flatterbund durchgeschnitten hat: „Wir danken Bürgermeister Holger Schreiber und seinen Mitarbeitern, Heinz Berck, den Wustermarker Gemeindevertretern, der Heinz-Sielmann-Stiftung und der Familie Querhammer mit deren Engagement es gelungen ist, diesen Weg herzurichten.

Markierungspfähle wurden gesetzt. Quelle: Jens Wegener

Kein Fremdmaterial aufgetragen

Unter den Priortern, die sich die erste kurze Wanderung auf dem „neuen“ Weg nicht entgehen lassen wollten, waren Christa und Andreas Lehmann. „Früher haben wir zu der Zuwegung immer Wildschweinweg gesagt, weil oft in der Dunkelheit dort ganze Rotten von Wildschweinen lang gezogen sind“, erinnert sich Andreas Lehmann. Vielleicht wäre das ja sogar als neuer Name für den Weg denkbar.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den letzten Wochen hat eine von der Gemeinde Wustermark beauftragte Firma den Weg instand gesetzt und dabei viele Auflagen berücksichtigen müssen. Der Rundweg liegt im Landschaftsschutzgebiet „Königswald mit Havelseen und Seeburger Agrarlandschaft“ sowie in Teilen im Naturschutzgebiet sowie FFH- und SPA-Gebiet „Döberitzer Heide“. René Karsch von der Gemeindeverwaltung erklärte: „Die oberste Richtlinie, die von der Unteren Naturschutzbehörde vorgegeben war, hieß: naturbelassen. Es durfte kein Fremdmaterial aufgebracht werden.“ So konnte ein kleiner Bagger lediglich den etwa drei Meter breiten Streifen etwas glatt schieben.“

Hinweise auf das Naturschutzgebiet findet man am Weg. Quelle: Jens Wegener

Beschilderung der Wege soll erfolgen

Zuvor wurden die gesamten 500 Meter sondiert, also auf Munitionsbelastung untersucht. Gefunden wurde dabei jede Menge Müll. „Über die Jahre haben Priorter immer mal wieder ihr Zeug dort entsorgt, von Reifen bis zum Herd wurde jetzt alles rausgeholt“, sagte der Ortsvorsteher. Weil für den Wegeausbau einige Gehölze entnommen werden mussten, sind Ersatzpflanzungen im Gemeindegebiet von Wustermark vorgesehen. Als Markierung und zur Orientierung sind in Abständen auf dem Wanderweg Holzpfähle eingesetzt worden.

Die Apfelbäume am Rundwanderweg. Quelle: Jens Wegener

„Eine einheitliche Beschilderung der Wege wäre vielleicht die nächste Aufgabe“, meinte Sylvia Gehrke von Ortsbeirat. Zwar würden die Priorter die Wege kennen, „aber wenn Ortsunkundige in der Heide unterwegs sind und nach Priort abbiegen möchten, wissen sie oft nicht, wo es lang geht und wo sie rauskommen.“ Mit dem jetzt hergestellten Zugang gibt es von Priort drei Wege in die Heide – weitere Zugänge sind „Am Elsbusch“ und an der Lämmerwiese“. Gelungen sei das auch dank einer guten Zusammenarbeit mit den Flächeneigentümern – der Heinz-Sielmann-Stiftung und Landwirt Helmut Querhammer, der seine Rinder auf vielen Flächen in Priort weiden lässt.

Entlang der Apfelbaumallee

Bei der kurzen „Probewanderung“ am Wochenende kamen die Teilnehmer auch an der kleinen Apfelbaumallee vorbei, die mit Geld aus dem Priorter Bürgerbudget 2021 finanziert wurde. Zehn Bäume seltener Sorten wurden angepflanzt. „Dort können sich die Bürger später die Äpfel abpflücken“, sagte Sylvia Gehrke.

Von Jens Wegener