Priort: Das soll der neue Standort für Glascontainer werden

Priort

Der künftige Standort für die Altglascontainer im Wustermarker Ortsteil Priort scheint geklärt. Favorit, der vom Priorter Ortsbeirat, vom Bauausschuss und vom Hauptausschuss Wustermark empfohlen wird, ist „Am Park- und Rail Parkplatz“ am Bahnhof.

Auch die Gemeindeverwaltung Wustermark sieht darin die „mit Abstand sinnvollste Lösung, weil die Entfernung zu dem nächstgelegenen Gebäude 116 Meter beträgt“. Die Geräuschemission durch den Bahnverkehr sei somit höher als die durch den Einwurf des Leergutes. Zumal gehe man davon aus, dass dank neuer, besser gedämmter Container in Verbindung mit einer möglichen Einhausung der Fläche die Geräuschentwicklung auf das Minimalste reduziert werden kann. Zur Wahl stehen auch noch die Standorte Am Kreuzungsbereich „An den Göhren“/„An der Haarlake“, der Wendehammer „August-Bebel-Straße“ und der Wendehammer „Am Moorbruch“. Das letzte Wort haben die Wustermarker Gemeindevertreter am 19. Oktober.

Standort im Zentrum wird aufgegeben

Um die Lärmbelästigung der Anwohner zu minimieren, soll der bisherigen Altglascontainerplatz im Zentrum des Ortes aufgegeben werden. So rückte der Standort am Bahnhof, genauer gesagt an der Kreisstraße 6305 (nach Buchow-Karpzow), wo auch mehrere Stellplätze angelegt werden, in den Mittelpunkt.

Im Juli stellte die Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (HAW) im Wustermarker Rathaus ihre Kriterien für die Containeranlage vor. Demnach wird eine Fläche von etwa zwölf Quadratmetern gebraucht.

Neue Altglascontainer sind besser isoliert. Quelle: Mischa Karth

Zum damaligen Zeitpunkt aber war zumindest Ortsvorsteher Reiner Kühn (CDU) der Überzeugung, dass die Glascontainer unter der Erde stehen werden. Doch das hat sich inzwischen als zu teurer erwiesen. Laut HAW ist es grundsätzlich möglich, in Priort unterirdische Glascontainer zu installieren. Aber die Anschaffungskosten eines solchen Containers belaufen sich auf etwa 40 000 Euro zuzüglich der Baukosten. Vorteil: Die Container verschwinden aus dem Blickfeld der Anwohner, Nachteil neben den hohen Kosten: Die Lärmreduzierung sei kaum wahrnehmbar. Dazu gebe es einen hohen Verschleiß an Material (Zugseile). Die Folgekosten für die Instandhaltung der Anlage würden etwa 4000 Euro pro Jahr betragen.

Schallisolierte Container als Alternative

„Die Stadt Potsdam hat damit begonnen, die unterirdischen Glascontainer zurück zu bauen“, so René Karsch von der Wustermarker Verwaltung. Durch angestautes Regenwasser und die Restflüssigkeit in den Glasflaschen würden die Behälter schnell verrosten. Alternative seien oberirdische, etwas schallisolierte Glascontainer, so dass die Emission deutlich verringert werde.

Rechtlich ist klar: Lärmgeräusche, die beim Einwerfen von Altglas in die Container entstehen, müssen Anwohner hinnehmen. Ebenso die üblichen Begleitgeräusche, die bei der Entleerung der Behälter in ein Abfallsammelfahrzeug vorkommen.

Von Jens Wegener