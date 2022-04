Im März 2022 wurde der Vorstand des Fördervereins der Priorter Feuerwehr neu gewählt. Die sechs neuen Vorstandsmitglieder haben sich viel vorgenommen und auch schon jede Menge Ideen. Vorher steht aber erst einmal das traditionelle Frühlingsfest an, ein fester Termin in Priort. Am 30. April ist es soweit – endlich wieder nach Corona.