Priort: Heimatverein räumt im Künstler-Atelier auf

Priort

In der neuen Wirkungsstätte des Priorter Heimatvereins Memoria geht es rund. Kurz nach der Entscheidung der Wustermarker Kommunalpolitiker, das Arial des ehemalige Atelier des Künstlers Michael Lachmund dem Verein und der Fahrradwerkstatt Wustermark zur Nutzung zu übertragen, wurde am vergangenen Wochenende aufgeräumt. „Wir müssen doch alles so vorbereiten, dass wir am 2. April bei dem Hausflohmarkt möglichst viele Sachen verkaufen können“, sagte Memoria-Chef Sven Mylo.

Der Müllcontainer war schnell voll

Zehn Mitglieder von Memoria wirbelten innen im Haus und außen im Garten, während Thomas Türk von der Fahrradwerkstatt Wustermark aus der Garage alles Unbrauchbare entsorgte, um Platz für die Räder und Ersatzteile zu schaffen. Anfang Mai soll die Fahrradwerkstatt auf dem Areal im Obstgarten 7 in Priort erstmals öffnen, so ist der Plan.

Aufräumen im Lachmundhaus: Annette König ist dabei. Quelle: Jens Wegener

Der Zehn-Kubikmeter-Container, den die Gemeinde Wustermark in Priort zur Verfügung gestellt hatte, war schnell gefüllt. „Der gesamte Dachboden wurde entrümpelt, dazu ein Lagerraum und der Schlafraum des Künstlers Michael Lachmund, wenn er in Priort übernachtet hat“, so Sven Mylo. Es seien beim Aufräumen drei Haufen gemacht worden: „Kann weg“, „Wird behalten“ und „Für den Flohmarkt“. Wobei der Verein Memoria beim Flohmarkt nur Sachen verkaufen wird, die keine Kunstobjekte sind. Gedacht ist unter anderem an Lampen, Werkzeuge, Fernseher, Radio und eine Kaffeemaschine, die dem Künstler gehörten.

Kunstwerke im Garten gesichert

In der Küche und im Atelierraum im Haus sorgten mehrere Frauen für Sauberkeit. Darunter Annette König, die am Sonnabend ihren Aufnahmeantrag für den Verein Memoria abgegeben und gleich mit angepackt hat: „Ich wohne nebenan und habe Michael Lachmund gut gekannt, war auch oft hier im Atelier. Ich freue mich und will helfen, dass das Areal öffentlich zugänglich wird.“

Thomas Türk von der Fahrradwerkstatt (l.) und Sven Mylo von Memoria. Quelle: Jens Wegener

Die größtenteils aus Metall gefertigten Kunstgegenstände und Skulpturen, die vor dem Haus und im Garten verteilt standen, werden abgebaut und in einer Ecke im Garten komprimiert wieder aufgestellt. Das sei aus Sicherheitsgründen nicht anders möglich, sagte Sven Mylo.

Der Name des Hauses steht noch nicht fest

Wie das Priorter Gemeinschaftshaus künftig heißen soll, steht noch nicht fest. Jedenfalls wird über der Eingangstür ein entsprechendes Schild angebracht, möglichst in den Farben der beiden Mitfahrbänke in Priort, die Memoria bereits gestaltet hat.

Von Jens Wegener