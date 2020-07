Priort

Im Wappen des Wustermarker Ortsteils Priort ist ein Kranich zu sehen, wie Ortsvorsteher Reiner Kühn erklärte. Allerdings hatte Landrat Roger Lewandowski bei seiner Tour durch die Gemeinde Wustermark am Donnerstag wegen eines anderen Großvogels und einer damit im Zusammenhang stehenden Gemeinschaftsaktion in Priort Station gemacht. Es ging um den neuen Storchenhorst auf der Wiese „An den Göhren“. „Noch fehlt zwar der Hauptmieter im großen Nest, aber so ein Turm ist trotzdem ein Hingucker. Erst recht, wenn man weiß, wie der Horst entstanden ist“, sagte Lewandowski.

Gemeinde Wustermark hat geholfen

Das erzählte Ortsbeiratsmitglied Sylvia Gehrke voller Stolz. Sie war es, die Anfang März zum Bau des neuen Storchenhorstes alle Priorter aufgerufen hatte. 15 Helfer hatten sich schließlich an der Aktion (noch vor Corona) beteiligt. Dazu unterstützte die Gemeinde Wustermark die Priorter mit einem Hubwagen und etwas Geld für das Gestell (Kranz) und die Nistkästen für Vögel und Fledermäuse, die jetzt unter dem Horst angebracht sind, wie Jens Kroischke von der Gemeindeverwaltung berichtete.

Anzeige

Störche in Priort und Umgebung Claudia Jörg, Storchenbeauftragte des Naturschutzbundes im Osthavelland, zu den Störchen in Priort: Im Frühjahr 2004 fand sich ein Storchenpaar ein. Nur gab es leider keinen Nachwuchs. Immer wieder besuchten Störche in den Folgejahren den Horst, aber sie machten keine Anstalten zu brüten. Dann fiel das Nest immer mehr auseinander. Das gefiel Sylvia Gehrke vom Ortsbeirat Priort nicht. Sie wendete sich an den Nabu und bat um Unterstützung. Gemeinsam mit der Gemeinde Wustermark und Helfern entstand eine größere Horstkrone. Horste im Umkreis von Priort befinden sich in Buchow-Karpzow (2), in Dyrotz, in Wustermark, in Hoppenrade und Wernitz. In den meisten kamen in den letzten Jahren auch Junge zur Welt.

Etwa elf Meter hoch ist der Mast auf der gemeindeeigenen Wiese „An den Göhren“. Dort habe sich seit 2003 ein Storchenhorst befunden, der damals auf Initiative des örtlichen Vereins Memoria aufgestellt worden war. Nach und nach zerfiel das Nest, kein Storch ließ sich mehr blicken. Als Sylvia Gehrke während einer Radtour im Spreewald mehrere Störche erblickte, kam ihr die Idee, in Priort den Horst zu erneuern: „Ich freue mich, dass viele mitgemacht haben und sich immer mehr Leute für die Umwelt und die Tierwelt in der Region engagieren.“

Weitere MAZ+ Artikel

Die Mitbewohner am Mast sind Meisen, Stare und Fledermäuse. Quelle: Jens Wegener

Die große Wiese, auf der der Mast mit dem Storchennest steht, ist Eigentum der Gemeinde Wustermark. Sie sollte eigentlich zu einer Blumenwiese ungestaltet werden, so einer der Gewinnervorschläge zum Wustermarker Bürgerhaushalt 2019. „Aber wir haben noch vor Corona die Wiese auf Artenreichtum untersuchen lassen“, sagte Jens Kroischke. Im Ergebnis dessen werden nun lediglich zwei bis drei Blühstreifen mit bisher nicht vorhandenen Pflanzen in der Wiese neu angelegt. Das geschehe aber erst, wenn die Haushaltssperre in Wustermark aufgehoben sei und das Geld freigegeben werden könne, so Kroischke.

Frühblüher gepflanzt

Ein weiteres Zeichen haben die Priorter mit der laufenden Aktion „ Priort blüht auf“ gesetzt. Mehrere Blühstreifen, unter anderem vorm Gemeindehaus in der Chaussee, sind bereits angelegt worden. „Etwa 25000 Frühblüher haben wir in der Ortsmitte gepflanzt“, sagte Sylvia Gehrke.

Und Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber, der das Engagement der Priorter begrüßt, meinte: „Es ist gut, dass die Akzeptanz für den Landschafts- und Artenschutz in der Bevölkerung wächst und immer mehr Leute verstehen, wenn nicht überall sofort gemäht wird.“

Roger Lewandowski verwies in dem Zuge auf die wichtige Rolle der Landwirte: „Zum Glück betreiben immer mehr Bauern im Havelland aktiven Landschaftsschutz und legen Blühstreifen an.“ Unter anderem auch Landwirt Uwe Jürgens in Wustermark.

Von Jens Wegener