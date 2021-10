Priort: So soll der Fest- und Spielplatz künftig aussehen

Priort

Geht es nach den Wünschen vieler Priorter, entsteht an der Chaussee, zwischen Bäckerstübchen und Dorfgemeinschaftshaus, etwas ganz Besonderes. Sylvia Gehrke vom Ortsbeirat nennt es einen „Erlebnisplatz zum Wohlfühlen für Kleine und Große“.

Auf dem Papier steht fest, wie das Areal künftig aussehen soll, nur die Finanzierungsfrage muss noch geklärt werden. „Ein Planungsbüro wird den finalen Entwurf mit einer Kostenschätzung erarbeiten, den wir dann den Wustermarker Gemeindevertretern zur Entscheidung vorlegen wollen“, so Gehrke. Stimmt das Gremium zu, beginnt das Prozedere mit den Genehmigungen, vielleicht müsse sogar ein Bebauungsplan aufgestellt werden. „Es wird also noch eine Weile dauern“, sagte sie in der jüngsten Ortsbeiratssitzung.

Zwei Workshops mit Bürgerbeteiligung

Klar ist – der bisherige Fest-, Spiel-, Bolz- und Ausbildungsplatz für die Feuerwehr wird neu gestaltet. Einen ersten Schritt auf dem Weg dorthin haben die Priorter geschafft – Ende August wurde ein neues Holzspielgerät (15 000 Euro aus dem Bürgerhaushalt) eingeweiht. Zuvor hatten sich viele Einwohner an den Erdarbeiten beteiligt, um die Kosten zu minimieren.

Zwei Varianten standen zur Wahl. Quelle: Privat

Mit Ideen und Vorschlägen waren die Priorter aufgerufen, sich an der Gestaltung des Erlebnisplatzes zu beteiligen. Ein Planungsbüro hat daraus zwei Varianten erarbeitet, die in zwei Workshops vorgestellt und diskutiert wurden. „Mehr Transparenz und Beteiligung geht nicht. Jeder der wollte, konnte sich einbringen. Da sollte es im Nachhinein nichts zu meckern geben“, meinte der Priorter Steffen Düsing.

Fläche für die Feuerwehr wird verlegt

Unterm Strich kristallisierte sich ein Favorit heraus. „Die Mehrheit sprach sich dafür aus, die Feuerwehrübungsfläche zu verlagern“, so Sylvia Gehrke, die als Koordinatorin der Aktion fungiert.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einige Details zu dem Areal stellte sie in der Ortsbeiratssitzung vor. Demnach werde schon der Eingangsbereich, der von den Chaussee (Kreisstraße) zu sehen ist, ein Hingucker. „Es sollen dort drei hohe, farbige Robinienstämme aufgestellt werden, so dass jeder, der vorbeifährt, merkt, dass da was los ist.“

Bäume sollen Schatten spenden

Ein barrierefreier Weg werde bis ins Zentrum des Platzes führen, wo ein großer Sitzkreis installiert werden soll. Für Kinder gehe es entlang des geschützten Trockenbiotops auf Baumstämmen, Balancierbalken und Findlingen bis zum neuen Klettergerüst. Zusätzliche Bäume würden im Hochsommer für kühlenden Schatten sorgen. „Ein Punkt, den Eltern immer wieder angesprochen haben, weil sie bisher schwitzen müssen, wenn sie auf ihre Kinder aufpassen“, erklärte Sylvia Gehrke.

Links vom Weg soll künftig die Feuerwehr ihr Übungen machen. Damit der Platz reicht, werden die vorhandenen Seniorensportgeräte an den Waldrand versetzt. Entstehen wird eine kleine Bühne für Aufführungen oder Siegerehrungen. Es bleibe natürlich auch Platz für ein Festzelt für bestimmte Anlässe.

Mit Beleuchtung und Ballfangnetzen

„Generell sind viele Sitzgelegenheiten über das Areal verteilt vorgesehen, die multifunktional genutzt werden können. Der zentrale Sitzkreis erhalte eine Feuer- oder Grillstelle, er soll von Obstbäumen und einem Rasenhügel umrahmt werden. Die Jugendlichen können sich auf einen Pavillon und eine „lauschige Ecke“ freuen.

Direkt hinter dem neuen Klettergerüst ist ein kleiner Wasser-Sandspielplatz mit Schwengelpumpe gewünscht. Der neue Platz für die Fußballer werde zwar kleiner aber feiner: „Dank geschickter Geländemodellierungen liegt das Feld tiefer, so dass die Bälle nicht so weit wegfliegen können“, so Gehrke. Gleichzeitig würden Anwohner mit einem kleinen Wall vor lauten Geräuschen geschützt. Auch an ein Beachvolleyballfeld, einen Geräteschuppen, an Ballfangnetze, Parkplätze und die Beleuchtungen ist gedacht.

„Wenn wir die politischen Gremien in Wustermark hinter uns bringen und den langen Weg bis zur Genehmigung erfolgreich gehen, schaffen wir in Priort ein tolles Kleinod. Ich bin begeistert und stolz, dabei zu sein“, sagte Ortsbeiratsmitglied Sylvia Gehrke.

Von Jens Wegener