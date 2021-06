Seit Monaten tüfteln die Priorter an der Neugestaltung des Spielplatzes an der Chaussee. Die soll am 3. Juli nun mit einem Aktionstag umgesetzt werden. Sylvia Gehrke vom Priorter Ortsbeirat appelliert unterdessen an die Verwaltung, den Planungsprozess für den gesamten Platz wieder aufzunehmen. Dies war wegen knapper Kassen vorerst gestoppt worden.