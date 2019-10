Puppenpalast zeigt Rumpelstilzchen in der Schul-Aula

Wustermark

Der Puppenpalast gastiert am Dienstag, dem 5. November, in der Aula der Grundschule in Wustermark. Die Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr.

Der Saarbrücker Puppenspieler Michael Henne zeigt ein klassisches Handpuppenspiel mit aufwendigen Kulissen und modernster Ton – und Lichttechnik, erstmalig in Wustermark. Der Kasper und seine Freunde erleben spannende Abenteuer im Märchenwald. Aufgeführt wird das Märchen Rumpelstilzchen mit farbenprächtigen Bühnenbildern und Lichteffekten. Der lustige Kasper, das Krokodil und Carlos der Rabe sind dabei.

Ritterburg als Bühne

Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Spieldauer etwa eine Stunde.

Der Puppenpalast ist bekannt für seine außergewöhnliche Bühne in Form einer alten Ritterburg sowie seine handgeschnitzten Holzhandpuppen und gehört zu den größten reisenden Puppenbühnen in Deutschland. Besonders geehrt wurde Michael Henne in der Vergangenheit für die witzige aber dennoch märchengetreue Spielweise, die auch Erwachsene Kinder begeistert. Das Puppenspiel lädt die Kinder zum Mitmachen ein.

Tickets zwischen 4 und 9 Euro gibt es an der Tageskasse. Ermäßigungskarten sind in den örtlichen Kindergärten erhältlich.

Von Jens Wegener