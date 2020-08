Elstal

Als „unmoralisch“ und „nicht hinnehmbar“ bezeichnet die Mieterinitiative Elstal das jüngste Vorgehen der TAG Immobilien AG, die Eigentümerin der Wohnsiedlung Radelandberg in Elstal ist. „Wir sind entrüstet, dass in der gegenwärtigen Situation Mieterhöhungen erhoben werden“, sagt Dietmar Wiegand von der Initiative der MAZ.

Die TAG hatte das Auslaufen des Kündigungsmoratoriums im Zuge von Corona Ende Juni abgewartet und im Juli Mieterhöhungen an einige Familien am Radelandberg verschickt. „Mindestens drei Familien haben sich bei uns gemeldet, nachdem wir über Facebook dazu aufgerufen hatten“, erklärt Tobias Bank von den Linken Wustermark.

Er war über die Handlung der TAG so verärgert, so dass er sich sofort schriftlich an die Chefetage des Unternehmens in Hamburg gewandt hat und eine Rücknahme der Mieterhöhungen zumindest bis Jahresende gefordert hat. Mit dieser Forderung steht Bank nicht allein da. Der Deutsche Mieterbund, die Verbraucherschutzzentralen und der Deutsche Gewerkschaftsbund unterstützen das ebenso.

Bisher keine Probleme mit der TAG

„Trotz der andauernden Corona-Pandemie die Mieten zu erhöhen, ist moralisch verwerflich und zeugt von wenig Sozialkompetenz. Einige Betroffene haben mit Kurzarbeit zu kämpfen oder wissen nicht, ob sie nach einer zweiten Coronawelle überhaupt noch Arbeit haben. In solch einer Zeit nur an den eigenen Profit zu denken, ist sozialer Sprengstoff“, so Bank.

Als Vorsitzender der Gemeindevertretung Wustermark sei ihm der soziale Zusammenhalt der Einwohnerschaft über Einkommensgrenzen hinweg besonders wichtig. Seit Jahren seien die Linken vor Ort bemüht, für alle Einwohner bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu halten. „Gerade jetzt brauchen die Menschen die Sicherheit, ihre Wohnung nicht zu verlieren.“ Um so erschrockener sei er, weil man mit der TAG Wohnen vor Ort bisher keine negativen Erfahrungen gemacht hatte.

Aber nicht nur von der TAG erwartet der Kommunalpolitiker der Linken eine Reaktion. Er fordert von der Bundesregierung, das Kündigungsmoratorium bis Ende des Jahres zu verlängern: „Meine Kollegen im Bundestag werden eine entsprechende Initiative einbringen.“

Linke: Bürgermeister soll sich einbringen

Auch an Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber hat sich Tobias Bank bezüglich des Radelandsbergs gewandt. Denn: „Bei dem angespannten Wohnungsmarkt in Elstal braucht es ein Verbot aller Kündigungen und Zwangsräumungen während der Zeit der Pandemie. Niemand darf jetzt sein Zuhause verlieren.“ Laut Tobias Bank gibt es Mieter am Radelandberg, die coronabedingt mit 60 Prozent Kurzarbeitergeld zu kämpfen haben.

„Und es gibt Familien, bei denen seit Monaten nicht klar ist, ob Mutter und Vater bis Ende des Jahres überhaupt noch einen Job haben. Es gibt einen massiven Einbruch bei den Niedriglohnjobs in der Region. Auch der Bürgermeister sollte sich für die Elstaler einsetzen und mit der TAG sprechen“, so Bank.

Die MAZ hat die TAG in Hamburg um eine Stellungnahme gebeten, aber bisher keine Antwort bekommen.

