Rangierbahnhof in Elstal: Der Güterverkehr rollt

Die Räder der Reisezug-Wagen des Flix-Train stehen schon seit 19. März still, die Autozüge mit Neuwagen aus der Automobilindustrie verkehren aktuell auch nicht. Alles Auswirkungen der Corona-Krise. „Andere Züge fahren aber weiterhin, denn sie sind wichtig für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Das läuft alles reibungslos“, sagt Geschäftsführer Alexander Kulik vom Rail Logistik Center Wustermark (RLCW) in Elstal, Deutschlands größtem privaten, öffentlich geführten Rangierbahnhof.

Abstände werden penibel eingehalten

Damit das auch so bleibt, steht Hygiene ganz oben auf der Vorschriftenliste: Händegeben ist seit Wochen untersagt, der Abstand zwischen Kollegen, Kunden und Lieferanten werde penibel eingehalten, versichert der 43-jährige Kulik, der seit Sommer 2019 gemeinsam mit Ronny Henkel (37) die Geschäfte führt.

Der Flix-Train steht auf dem Abstellgleis in Elstal. Quelle: Ulrich Hansbuer

Lieferanten und Kunden dürfen die Gebäude der RLCW nicht mehr betreten. „Besprechungen und Absprachen werden auch mal auf dem Parkplatz gemacht. „Bei allen hygienischen Vorgaben dürfen wir aber nicht in Panik verfallen“, meint Ronny Henkel. Dies würde für das gesamten Unternehmen Havelländischen Eisenbahn (HVLE) gelten, zu der die Tochter RLCW gehört.

Kontaktloser Dienstantritt am Stellwerk

Ein Teil der 14-köpfigen Belegschaft am Rangierbahnhof in Elstal arbeitet – soweit es möglich ist – abwechselnd im Home-Office. Die Mitarbeiter auf dem Stellwerk sind weitestgehend arbeitstechnisch isoliert. Sie treten ihren Dienst direkt am Arbeitsplatz an, ohne Kontakt zu den anderen Kollegen zu haben. Die Kommunikation erfolgt über Telefon oder Computer.

Die größte Herausforderung sei, so Kulik, „mit all den Einschränkungen unsere Verpflichtungen gegenüber den Kunden aufrecht zu erhalten und dabei die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen.“ Sollte es aber aufgrund von Erkrankungen im Unternehmen oder anderen behördlichen Auflagen zu weiteren Einschränkungen im Betrieb kommen, sei auch auf dem Rangierbahnhof eine pünktliche und ordentliche Abwicklung der Verkehre gefährdet. Noch seien aber alle Mitarbeiter fit.

Mehr Züge werden „geparkt“

Seit Beginn der Corona-Krise stehen mehr Züge auf den Gleisen in Elstal. „Die Zahl der Anfragen zum Abstellen von Zügen auf dem ohnehin stark ausgelasteten Rangierbahnhof ist gestiegen“, sagt Alexander Kulik. Er vermutet, dass viele Eisenbahnunternehmen vorsorglich nach Abstellmöglichkeiten suchen, sollte sich die Lage verschärfen.“ Doch generell kann er sagen: „Die Eisenbahn rollt – zumindest im Güterverkehr.“

Der Flix-Train, so steht es auf der Internetseite des Betreibers, wird voraussichtlich noch bis Ende April in Elstal abgestellt bleiben. Ungewiss ist auch, wann die ersten Autozüge mit Neuwagen wieder den Weg über den Rangierbahnhof Wustermark in Elstal nehmen.

Von Ulrich Hansbuer