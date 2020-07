Ranking zur Familienfreundlichkeit: Karls Erlebnis-Dorf in Elstal auf Platz 13

Elstal

Karls Erlebnis-Dörfer sind vom Berliner Online-Reiseanbieter Travelcircus für ihre Familienfreundlichkeit, für ihr kindgerechtes Angebot und als Insider-Freizeitpark ausgezeichnet worden. Der aktuellen Untersuchung nach, in der 59 Freizeitparks unter die Lupe genommen und mehr als 2300 Daten recherchiert und bewertet wurden, rangieren Karls Erlebnis-Dörfer in Rövershagen und in Koserow auf Platz eins und sieben der besten Familienfreizeitparks in Deutschland.

Warnsdorf schaffte es auf Platz neun der besten Freizeitparks für Kinder (Bewertungsgrundlage: Angebote für Vierjährige) und Zirkow sicherte sich Platz drei der Top-Insider-Freizeitparks. In dieser Kategorie wurde geschaut, welche Parks trotz geringem Suchvolumen bei Google verhältnismäßig viele Besucher verzeichneten.

Anzeige

Zu den 25 besten deutschen Freizeitparks gehört das Erlebnis-Dorf in Elstal, das unter anderem vor dem Hintergrund des Preis-Leistungs-Faktors, von Google-Bewertungen und eines altersunabhängigen Spaß-Faktors Rang 13 erreichte.

Von MAZ