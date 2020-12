Raserdiskussion in Elstal: Das sagen die Anwohner

Elstal

Schon in der jüngsten Elstaler Ortsbeiratssitzung kochten die Emotionen hoch, als es um die Raser in dem Wustermarker Ortsteil ging. Fast eine Dreiviertelstunde lang schimpften mehrere Bürger aus Elstal über die zu hohen Geschwindigkeiten, mit denen viele Autos in der Rosa-Luxemburg-Allee, in der Bahnhofstraße und in der Hauptstraße unterwegs sind.

Auch im Internet schlug das Thema nach der Berichterstattung hohe Wellen. Allein auf den MAZ-Artikel „Ärger über die Raser in Elstal wächst“ gab es bei Facebook inzwischen mehr als 80 Kommentare. Die große Mehrheit der User schließt sich der Meinung an, dass grundsätzlich zu schnell gefahren wird, und das nicht nur im Ortskern. Auch in der Schulstraße, Puschkinstraße und Gartenstraße würden viele Fahrer nicht den Fuß vom Gas nehmen, heißt es. So schreibt Cindy Leimbach, bezogen auf die Puschkin- und Schulstraße: „Ich denke immer zwischen 5.30 und 8 Uhr: Ich lebe an der Autobahn mit Techno-Schuppen davor. Die Bluetoothboxen der Schüler tun ihr Übriges.“

Siedlung „Zum Hakenberg “ ist auch betroffen

Andere Erfahrungen mit Rasern hat Sabrina Schupik gemacht. Sie hat offenbar schon Schäden an ihrem geparkten Auto hinnehmen müssen: „In etwa vier Wochen wurden bei uns zweimal der Spiegel abgefahren.“ In der Rosa-Luxemburg-Allee würde immer mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren.

Die Lärmbelästigung und die Geschwindigkeitsüberschreitungen sind offenbar auch in der Siedlung „Zum Hakenberg“ an der Tagesordnung. Wie Nina Draheim schreibt, rasen die Pendler morgens teilweise mit 70 km/h durch die Straße, damit sie ihren Zug bekommen. „Das ist eine Tempo 30-Zone, hier muss dringend was passieren. Man hat echt um seine Kinder Angst!“

Mehr Parkplätze gefordert

Für den Elstaler Thomas Hoier spielen die nicht ausreichenden Parkmöglichkeiten im Ortsteil eine entscheidende Rolle: „Ich glaube, Elstal braucht einfach mehr Parkplätze, damit die Autos von der Straße kommen und der Verkehr nicht mehr von den parkenden Autos beeinflusst wird.“ Klar könne man an einigen Stellen eine Geschwindigkeitsreduzierung einführen. Aber das bringe in seinen Augen nicht allzu viel, „wenn die Autos der Anwohner (oder die Besucher der Anwohner) weiter auf der Straße stehen.“ Hoier glaubt, dass durch Fahrbahnverengungen die Autofahrer ermutigt würden, schneller zu durchfahren, weil eventuell auf halber Höhe Gegenverkehr auftaucht.

Andere Internetnutzer zählen Beispiele und Orte auf, an denen sie Raser gesehen oder damit in Zusammenhang stehende Vorfälle beobachtet haben. So sei es „Unter den Kiefern“ vor der Kita besonders schlimm. Statt 30 km/h würde dort richtig Gas gegeben. Erst Recht, seit nun auch noch die Fahrbahnschwellen zum Winter wieder abgebaut worden seien.

Die Rosa-Luxemburg-Straße, vor allem im Teilstück von der Eulenspiegelsiedlung bis zur Einmündung Bahnhofstraße, sei der absolute Horror, weil dort auch die Busfahrer oft „entlangbrettern würden“, schreibt eine Frau. Es sei für sie und ihr Kind unmöglich, dort entlang zu laufen. Ähnliches treffe auch in der Lützowstraße zu, wo es keinen Gehweg gebe.

Etliche Elstaler sind jedoch ebenfalls der Meinung, die Ortsbeiratsmitglied Vanessa Mehwitz (Grüne) schon im Ortsbeirat geäußert hatte. „Zum größten Teil sind die Anwohner die ’Schnellfahrer’, da Elstal kein Ort mit übermäßig großem Durchgangsverkehr ist“, stimmt ein Elstaler ihr zu. Ein Anderer ergänzt, dass Elstal an vielen Stellen sehr freundlich für Schnellfahrer gestaltet sei. Er fragt, warum es innerhalb der Ortschaft Leitplanken gibt, so in der Bahnhofstraße, oder warum Kreuzungen mit viel Platz so große Abbiege-Radien haben müssen wie in der Rosa-Luxemburg-Allee/Ecke Bahnhofstraße oder Ecke Hauptstraße. Dadurch hätten es Fußgänger beim Überqueren der Straße schwer, weil der Verkehr kaum zu überblicken sei.

Von Jens Wegener