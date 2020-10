Risse verschwinden – Elstaler Kirchturm wird saniert

Elstal

Einige Elstaler haben es bereits bemerkt: Die Kirchenglocken schweigen, es ist kein Glockenschlag zu hören. Und diese Ruhe hat ihren Grund, einen freudigen noch dazu. Der zweite Bauabschnitt der Sanierung des Gotteshauses am Karl-Liebknecht-Platz hat begonnen.

War noch vor genau einem Jahr das Kirchenschiff eingerüstet, weil das Dach undicht war und erneuert beziehungsweise repariert werden musste, geht es nun um die Turm. Der hat seit vielen Jahren schon Risse. „Ich freue mich besonders, weil mit der Elstaler Kirche dann auch die letzte im Pfarrsprengel saniert sein wird. Zumindest von außen ist dann alles in Ordnung.“, sagt Heike Benzin. Zum Pfarrsprengel gehören auch Buchow-Karpzow, Hoppenrade, Dyrotz, Priort und Wustermark.

Zuschuss aus dem Staatskirchenvertrag

Wie bei den vorherigen Bauarbeiten an der Elstaler Kirche, bekommt die Kirchengemeinde den größten Teil des nötigen Geldes aus dem Staatskirchenvertrag – etwa 105000 Euro. Etwa 25 000 Euro ist der Eigenanteil der Kirchengemeinde.

Pfarrerin Heike Benzin. Quelle: Tanja M. Marotzke

Die Pfarrerin geht davon aus, dass die Arbeiten am Turm sich bis ins neue Jahr hinziehen werden. Dann aber werde der Turm wieder Ziffernblätter samt Zeiger an den vier Seiten haben. Es habe bisher keinen Sinn gemacht, die Uhr komplett in Ordnung zu bringen, weil man ja nicht gewusst habe, ob und wann die nächsten Fördermittel kommen. Jetzt stehe dem nichts mehr im Wege, so Benzin.

Glockenschlag bald wieder alle 30 Minuten

Noch bevor im Vorjahr im ersten Bauabschnitt (175 000 Euro) die Dachsanierung und der Austausch einiger Teile im Mauerwerk erfolgte, hatte bereits vorher der Elstaler Uhrmacher Marco Rothe mit einigen Helfern das aus dem Jahr 1936 stammende Uhrwerk der Kirche in mehr als 2000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit repariert. Mit dem Ergebnis: Der Glockenschlag funktionierte Ende 2018 wieder – war zur halben und vollen Stunde zu hören.

Der erste Bauabschnitt mit der Dachsanierung begann im November 2019. Quelle: Tanja M. Marotzke

Was aber nicht allen Anwohnern gefiel. Einige beschwerten sich über den lauten Schläge in den Nachtstunden. „Die Leute müssen sich daran gewöhnen, dass zweimal pro Stunde der Glockenschlag ertönt, auch nachts. Das erlaubt der Denkmalschutz“, so Heike Benzin.

Der Glockenstuhl selbst, der die drei Glocken beherbergt, muss noch erneuert werden, so die Pfarrerin. Das Glockenjoch ist kaputt, so dass die Glocken wegen Einsturzgefahr nicht geläutet werden können.

Martinsfest für den 8. November geplant

Der nächste Gottesdienst in der Elstaler Kirche wird am 8. November ab 11 Uhr abgehalten. Es sei denn, die Corona-Bestimmungen lassen das nicht zu. Ein Fragezeichen steht auch noch über dem diesjährigen Martinsfest im Pfarrsprengel Wustermark. Das soll am Mittwoch, dem 11. November, um 17 Uhr auf den Pfarrhof Wustermark in der Friedrich-Rumpf-Straße 11 beginnen. Heike Benzin ist optimistisch und sagt: „Nicht die Laternen vergessen. Auch für die Großen. Dazu ein Martinshörnchen oder zwei, zum Teilen mit Mama oder Papa oder Bruder oder Schwester oder Oma oder Opa.“ Der Laternenumzug werde dieses Mal anders sein: „Wir wollen unser Licht in die Welt tragen. Wir ziehen in kleineren Gruppen, um die Abstandsregeln zu wahren, zu Menschen in der Umgebung und schenken ihnen ein Licht, eine Kerze in einem Glas.“ Die genauen Touren seien noch in Planung.

Von Jens Wegener