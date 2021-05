Elstal

Eine Rüttelplatte wurde in der Nacht zum Mittwoch von einem Firmengelände in Elstal gestohlen. Mitarbeiter hatten den Diebstahl am Morgen festgestellt. Unbekannte Täter haben in der Nacht das verschlossene und durch einen Zaun gesicherte Gelände betreten und die Rüttelplatte gestohlen.

Wie die Täter genau auf das Grundstück kamen und auf welche Weise sie die Rüttelplatte entwendet haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

Von MAZonline