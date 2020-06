SPD Wustermark mit neuer Doppelspitze

Wustermark

Die Wustermarker Sozialdemokraten haben jetzt eine Doppelspitze mit Steven Werner und Constanze Neumann. Das ist das Ergebnis der Nachwahlen, die nötig wurden, weil Christina Hanschke, die aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Steven Werner dankte Christina Hanschke für ihr Wirken in der SPD und in der Wustermarker Gemeindevertretung, sie werde der SPD auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, so Werner.

Kita-Situation hat Priorität

Die 33-jährige Constanze Neumann wohnt seit 2018 in Wustermark. Sie arbeitet hauptberuflich im Bereich Datenerfassung und Anonymisierung. Sie bringt Erfahrung aus der SPD Berlin mit und sieht es als ein Ziel an, dass sich die SPD für die Belange aller Generationen stark macht. Als wichtigen politischen Schwerpunkt sehen die beiden Vorsitzenden die Kita-Situation in der Gemeinde. „Neben geringeren Kosten für die Eltern müsste auch die Informationspolitik der Gemeinde beispielsweise zur Eingewöhnungsphase verbessert werden“, so Steven Werner.

Stephan Neumann ist ab sofort Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Eine Aufgabe hat er sich bereits auf die Fahne geschrieben: „Ein funktionierender Fahrstuhl am Bahnhof ist nicht nur für Rollstuhlfahrer wichtig, sondern auch für Eltern mit Kinderwagen oder sonstige Reisende mit Einschränkungen“. Auch auf die Nutzbarkeit von kommunalen Einrichtungen wie Bürgerbegegnungsstätten für Menschen mit Einschränkungen solle verstärkt geachtet werden. Zum Beisitzer im Vorstand wurde Ivan Getmancev gewählt.

