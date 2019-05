Wustermark

Beim 20. Trafö Stapler-Cup in Wustermark treten am Samstag von 9 bis 15 Uhr drei Staplerfahrerinnen und 81 Staplerfahrer gegeneinander an. Es geht um den Regionalmeistertitel für Berlin/Brandenburg-West und um Startplätze für das deutschlandweite Stapler-Cup Finale in Aschaffenburg.

Die Trafö GmbH bietet auf ihrem Firmengelände im GVZ Wustermark, Bremer Ring 8, zudem ein Rahmenprogramm für Familienangehörige und Staplerfans. Favorit in Wustermark ist der 46-jährige Regionalmeister des Vorjahres Michael Neumann aus Hennigsdorf.

Bei den Frauen hat Katrin Zerbe aus Falkensee die besten Chancen. Die 36-jährige Angestellte der Schlau Lager GmbH & Co. KG wurde 2016 Drittbeste der Deutschen Meisterschaft der Staplerfahrerinnen.

Von MAZ