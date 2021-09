Sensationeller Pilzfund im Havelland: Nach 170 Jahren Punktierte Porenscheibe wiederentdeckt

Elstal

Fachleute haben in Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide unweit der Berliner Stadtgrenze auf der Hinterlassenschaft eines Przewalskipferds eine lange verschollene Schlauchpilzart gefunden. Es handelt sich dabei um die Punktierte Porenscheibe (Poronia punctata). Zuletzt wurde der Pilz 1843, also vor mehr als 170 Jahren in Brandenburg gefunden.

Przewalskipferde, Wisente und Sorraia-Pferde in der Döberitzer Heide

„Für uns ist das ein toller Fund! Er belegt einmal mehr den immensen Nutzen des Großsäugerprojekts der Heinz-Sielmann-Stiftung für die Artenvielfalt. Als wir 2004 das Projekt gestartet haben, hatten wir uns diesen Effekt erhofft: Wisent und Wildpferd schaffen die Lebensgrundlagen für viele andere Arten und lassen sogar fast verschwundene Arten wieder aufleben“, freut sich Jörg Fürstenow, der als Experte für Pilze, Moose und Flechten seit mehreren Jahrzehnten das Gelände der Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide nach seltenen Arten durchforstet. Auch auf Dung von Wisent und Sorraia-Pferd konnte der Pilz in der Döberitzer Heide nachgewiesen werden. Die Universität Göttingen hat die korrekte Bestimmung des außergewöhnlichen Funds bestätigt.

Pilz steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten

Der Pilz „Punktierte Porenscheibe“ (Poronia punctata) wird in Deutschland auf der Roten Liste als vom Aussterben bedrohte Art geführt. Anfang des 19. Jahrhunderts war der Pilz noch in ganz Deutschland und Europa, aber auch in Zentralasien, Mittelamerika, Indien und Australien verbreitet.

Heute wird er zumindest in Mitteleuropa nur noch sehr selten gefunden. In einigen Ländern ist er bereits ausgestorben, wie ein europaweites Monitoring-Projekt zeigt.

Die stämmigen Przewalski-Pferde leben in der Döberitzer Heide. In einem Naturschutzprojekt auf dem früheren Truppenübungsplatz „Döberitz“ hat die Heinz Sielmann Stiftung fast ausgestorbene Wildtierarten angesiedelt. Quelle: Jürgen Ohlwein

Der Pilz siedelt auf Dung vor allem von Pferden, Eseln, Rindern und Kaninchen, die auf mageren Böden oder auch im lichten Wald weiden. Magere Wiesen oder halboffene Waldbereiche mit dünner Bodenvegetation, bewohnt von großen Pflanzenfressern, sind der passende Lebensraum für die Punktierte Porenscheibe und der mit ihr zusammenhängenden Arten. Die Pferde und Wisente hinterlassen große Dunghaufen. Zahlreiche Arten von Fliegen, Dungkäfern und eben auch Pilzen verarbeiten den Dung und leben davon.

Kunstdünger und Jauche vertreiben die Pilze

Doch solche Bedingungen sind außerhalb besonderer Schutzgebiete sehr selten geworden. Pferde- und Rinderweiden sind gedüngt und von starkwüchsigen Grassorten und Pflanzen bewachsen. Da hat die Punktierte Porenscheibe keine Chance. Sie gehört zu den ersten Arten, die bei Düngung, insbesondere mit Kunstdünger oder Jauche, verschwindet. Zudem werden Pferde und Rinder heute mit nährstoffreichem Kraftfutter gefüttert und mit Medikamenten wie Antibiotika und Mitteln gegen Parasiten behandelt. Die daraus folgende veränderte Zusammensetzung des Dungs und der sie bewohnenden Insekten bieten dem seltenen Schlauchpilz keine Lebensgrundlage.

Ein Teil der Döberitzer Heide ist für Besucher zugänglich. Quelle: Marlies Schnaibel

Zu verdanken ist das Vorkommen dieser fast ausgestorbenen Insekten und des Pilzes der extensiven Beweidung der Kernzone durch Wisente und Przewalskipferde. Die großen Pflanzenfresser leben seit zwölf Jahren weitgehend ohne menschlichen Einfluss auf der 1860 Hektar großen Fläche. Teils lichter Wald, teils Offenland mit magerem Bewuchs bieten ihnen ideale Bedingungen, die sie durch ihr Fressverhalten und ihre Lebensweise selbst erhalten. Heute leben hier etwa 100 Wisente, 25 Przewalskipferde und etwa 100 Stück Rotwild.

Sielmann-Stiftung bewahrt Artenvielfalt

Die Heinz Sielmann Stiftung hat mit dem Großsäugerprojekt in der Döberitzer Heide ein Paradies der Artenvielfalt bewahrt und für die Zukunft gesichert. Die Gebiete „Ferbitzer Bruch“ und „Döberitzer Heide“ in Sielmanns Naturlandschaft auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz „Döberitz“ am westlichen Rand von Berlin stehen seit 1996 bzw. 1997 unter Naturschutz.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die abwechslungsreiche Landschaft beheimatet viele verschiedene Lebensraumtypen und genießt deshalb einen europaweiten Schutz nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Offene Sandflächen, Mager- und Trockenrasen, lichter Wald und sonnenbeschienene Waldränder ermöglichen eine große Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen.

Von MAZonlione