Sie schlichtet Streitfälle in Wustermark

Wustermark

Wenn die Brombeersträucher durch den Zaun wachsen, wenn die Nadeln der Tannen auf dem Nachbargrundstück landen oder die Hecke zu hoch gewachsen ist – in solchen Fällen kommt oft Sabine Demitrowitz zum Einsatz. Sie ist seit Mai 2019 die Schiedsfrau in der Gemeinde Wustermark und muss versuchen, streitende Grundstückseigentümer vor dem Gang zum Gericht zu bewahren, indem sie schlichet.

Die 58-Jährige ist seit 2013 dabei, zunächst als Stellvertreterin von Eberhard Jahnke und dann als Hauptschiedsfrau. „Wenn ich Bilanz ziehen soll, kann ich nur sagen: Einen Konsens zu finden, gelingt leider nicht sehr oft.“ Das liege nicht an ihrem Willen und Engagement, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, sondern: „Die meisten kommen erst zur Schiedsstelle, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und sie sich mit ihrem Nachbarn nicht mal mehr unterhalten wollen. Auf der Basis ist es kaum möglich, sich ohne Gericht zu einigen.“

Schiedspersonen in Wustermark: Sabine Demitrowitz und Christian Mahr Quelle: Jens Wegener

Bisher 18 Fälle „verhandelt“

In einigen ihrer bisher insgesamt 18 Fälle tauchte die eine oder andere Partei zum Gespräch in der Schiedsstelle im Wustermarker Rathaus mit einem Anwalt auf. Da sei absehbar, dass die Fronten verhärtet sind. „Außerdem weise ich immer im Vorfeld eines solchen Termins darauf hin, dass Anwälte eigentlich nicht mitkommen sollen und sie während des Gespräches auch kein Rederecht haben. Aber versuchen sie mal, einem Anwalt das Wort zu verbieten.“

In den Kommunen im Havelland sind Schiedsstellen eingerichtet worden, um die Gerichte zu entlasten. Kann bei den Schlichtungsgesprächen keine Einigung erzielt werden, stellt die Schiedsperson eine sogenannte Erfolgslosigkeitsbescheinigung aus. Nur mit diesem Schriftstück kann ein Antragsteller mit seinem Fall dann vor Gericht ziehen.

Freude, wenn es eine Einigung gibt

„Umso schlimmer ist es, wenn man gleich am Anfang eines Streitfalles merkt, dass der Ankläger es nur darauf abgesehen hat, dieses Papier zu bekommen. Man will sich eigentlich gar nicht mit der Gegenpartei aussprechen. Das ist natürlich für meine Arbeit als Schiedsfrau nicht motivierend“, erklärt Sabine Demitrowitz.

Andererseits freue sie sich, wenn es gelingt, einen Streitfall aus der Welt zu schaffen. So wie zuletzt, als sich zwei ältere Herren, die früher jahrelang befreundet waren, über Pflanzen stritten. Der eine soll durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf seinem Grundstück gleichzeitig eine Hecke des Nachbarn beschädigt haben. „Am Ende haben die sich versöhnt, weil der Sohn des einen Mannes ein klärendes Wort gesprochen hat. Das wünsche ich mir öfter“, so die Schiedsfrau.

Apotheker soll Nachfolger werden

Das Ehrenamt einer Schiedsperson hat Sabine Demitrowitz übernommen, „weil ich als Hausfrau Zeit habe und gern als Coach und Moderator fungiere.“ Außerdem sei es eine gute Gelegenheit, sich in die Gemeinde einzubringen und etwas für das Gemeinwohl zu tun.

Ähnlich sieht es ihr designierter Nachfolger und jetziger Stellvertreter Christian Mahr. Der Wustermarker ist vor allem wohl den Elstalern bekannt, weil er in der dortigen Apotheke arbeitet. „Ich habe 2018 die Anzeige in der Zeitung gelesen, dass eine stellvertretende Schiedsperson in Wustermark gesucht wird und mir gedacht, dass das die Gelegenheit wäre, neben dem Beruf noch etwas ehrenamtlich zu tun“, erinnert sich der 48-Jährige.

Neuwahl am Dienstagabend in Wustermark

Seit 2019 bildet er also gemeinsam mit Sabine Demitrowitz ein Team, wobei die beiden ihre Fälle immer allein betreuen. „Wir sprechen per Telefon hin und wieder mal was ab, aber bei den Schlichtungsgesprächen ist immer nur einer von uns da“, sagt Christian Mahr. Er hat Gefallen gefunden an dem Ehrenamt und will deshalb ab Januar in die Rolle der Hauptschiedsperson schlüpfen. Darüber werden die Wustermarker Gemeindevertreter am Dienstagabend befinden. Das letzte Wort hat dann die Direktorin des Nauener Amtsgerichtes, die die neugewählte Schiedsperson berufen muss.

Ab 2022 sucht die Gemeinde Wustermark also eine weitere Schiedsperson, die als Stellvertreter fungieren soll. Die Ausschreibung läuft bereits. Im Rathaus würde man sich über möglichst viele schriftliche Bewerbungen freuen. Die Kriterien sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden.

„Etwa drei bis fünf Fälle pro Jahr muss man bearbeiten. Das ist mit einem zeitlichen Aufwand von fünf bis zehn Stunden pro Fall verbunden“, schätzt Christian Mahr ein. Die Gemeinde Wustermark stellt einen Raum im Rathaus zur Verfügung. Die Aufwandsentschädigung liegt zwischen 10 und 20 Euro pro Monat.

Von Jens Wegener