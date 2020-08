Elstal

Nauen hat es, Brieselang auch. Bei dem einen ist es der Fisch, bei dem anderen die Nymphe. Die Symbolfiguren der Stadt Nauen beziehungsweise der Gemeinde Brieselang empfangen die Besucher in ihren Orten jeweils an einem großen Kreisverkehr.

Jetzt wollen die Wustermarker diesem Beispiel folgen und im größten Ortsteil Elstal eine Skulptur aufstellen. „Ich hatte den Gedanken schon sehr lange“, sagt Bürgermeister Holger Schreiber. „Aber wir wollten mit dem Projekt warten, bis es im Olympischen Dorf was Neues zu sehen gibt und die ersten Mieter kurz vor dem Einzug sind. Es wäre schön, wenn die ehemals eher unschönen Elstaler Eingänge ein besonderes Gesicht bekommen.“

Laufrichtung zum Olympischen Dorf

So hatte die Gemeindeverwaltung die Terraplan Baudenkmalsanierungsgesellschaft, die die Revitalisierung des historischen Olympischen Dorfes in Elstal maßgeblich vorantreibt, angesprochen, ob man sich solch ein Projekt vorstellen könne. Das Ergebnis liegt nun als Entwurf vor, soll im Ortsbeirat Elstal, einigen Fachausschüssen diskutiert und darüber dann von den Gemeindevertretern am 25. August entschieden werden.

Geplant die Skulptur, die vom Grafikatelier Nürnberg entworfen wurde, in der Mittelinsel des Kreisverkehrs Hauptstraße/Heidelerchenallee/Zum Olympischen Dorf aufzustellen. Der aus etwa 3,5 Zentimeter dicken Stahlplatten zu fertigende Fackelläufer soll nicht nur Bezug auf die Olympischen Spiele sein, sondern „er weist anhand seiner Laufrichtung direkt den Weg in das Olympische Dorf“, so Holger Schreiber. Insgesamt ist die Skulptur 5,30 Meter hoch, wobei 1,30 Meter auf einen Betonsockel sowie 4 Meter auf die Figur entfallen. Breit ist das Bauwerk knapp 4 Meter.

„Der Betonsockel lässt Raum für Gravuren, deren Inhalt noch abzustimmen ist. Neben der Nennung von Stiftern wäre es beispielsweise ebenso möglich, das Gemeindewappen zu berücksichtigen“, sagt der Bürgermeister.

Bauantrag ist nötig

Es gab bereits erste Gespräche und Abstimmungen mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Havelland. Die sehe in dem Skulptur-Entwurf „keine Sicherheitsmängel“ und somit keine Gefahr für den Straßenverkehr, sagt Schreiber. Deshalb sei ein verkehrsrechtliches Genehmigungsverfahren nicht notwendig. „Aber sind laut Brandenburgischer Bauordnung Kunstwerke nur bis zu einer Höhe von 4 Metern baugenehmigungsfrei. Das bedeute: für die Elstaler Figur ist ein Bauantrag beim Bauordnungsamt des Landkreises Havelland zu stellen.

Zu den genauen Kosten für die Skulptur kann der Bürgermeister noch nichts sagen. Das Wichtigste aber ist, dass „Terraplan oder andere private Vorhabenträger die Herstellungs- und Verfahrenskosten sowie die im Zuge der Bauarbeiten möglicherweise anfallenden Kosten für Neuanpflanzungen in der Mittelinsel tragen“, so Schreiber. Nach der Installation geht das Kunstwerk ins Eigentum der Gemeinde Wustermark über.

Partner für Gestaltung des zweiten Ortseingangs werden gesucht

„Auch der Elstaler Eingang am Designer Outlet sollte perspektivisch mit einem historischen Eisenbahnbezug gestaltet werden. Dann wäre auch dort die Geschichte des Ortes wieder aufgenommen“, so Bürgermeister Schreiber. Er könne sich vorstellen, auch Partner für das Projekt und Finanzierung zu gewinnen.

Von Jens Wegener