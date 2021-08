So hat sich die Wustermarker Grundschule auf den Start vorbereitet

Wustermark

Frischer Wind, einige neue Lehrer, viele Erstklässler und eine Menge zusätzliche Angebote – die Grundschule Wustermark ist auf den Start nach den Sommerferien gut vorbereitet. 570 Mädchen und Jungen besuchen ab Montag die „Otto-Lilienthal“-Schule – so viele wie nie zuvor. „Bei den ersten Klassen sind wir sechszügig, sonst vierzügig“, erklärt die stellvertretende Leiterin der Einrichtung Silke Kube. Die 31-Jährige hatte nach dem Abschied von Schulleiter Michael Heinrich Ende des letzten Schuljahres das Kommando übertragen bekommen, noch ist die Leiterstelle in Wustermark vom Schulamt Neuruppin nicht neu besetzt worden.

„Für mich war es in den vergangenen Wochen eine Herausforderung, das neue Schuljahr mit allem Drum und Dran vorzubereiten. Aber es hat Spaß gemacht, wenn man spürt, dass die Kollegen hinter einem stehen und dass man etwas bewegen kann“, so Kube. Drei neue Lehrer verstärken das jetzt 42-köpfige Team.

Die Grundschule Wustermark. Quelle: Jens Wegener

32 Arbeitsgemeinschaften im Angebot

Sie hat etwas bewegt. Allein 32 (!) Arbeitsgemeinschaften können in der Verlässlichen Halbtagsschule künftig angeboten werden. „Für alle AGs mussten Betreuer gefunden werden. Das war schwierig, aber es hat sich gelohnt“, sagt Silke Kube und zählt einige auf: Angeln, Basteln, Hockey, Fußball, Yoga, Handball, Turnen, Tanzen, Streetdance und die Schülerzeitung. Für manche AG hat sie Partner wie die Vereine ESV Lok Elstal und TSV Falkensee gewonnen. Andere werden von Privatpersonen geleitet.

Ebenfalls wieder gewünscht sind Lesi-Omis. „Genauer gesagt, Lese-Muttis. Wer Zeit hat, mit den Kindern lesen zu üben oder den Kindern das Lesen schmackhaft zu machen, kann sich im Sekretariat der Grundschule melden“, so Kube.

Der Ergänzungsbau der Grundschule inklusive Hort. Quelle: Jens Wegener

Mobile Laptopwagen mit je 27 Geräten

Neu ist die Hausaufgabenbetreuung. Meistens erfolgt die nach der siebten Stunde, wenn die Kinder im Beisein eines Lehrers oder eine Horterzieherin in 60 Minuten ihre Aufgaben erledigen wollen. 14 Anmeldungen liegen schon dafür vor, weiß Silke Kube.

Aufgrund der enorm gestiegenen Schülerzahl musste das Raumkonzept geändert und überarbeitet werden. Aus den Fachräumen für die Naturwissenschaften, Musik, WAT und Kunst sind jetzt normale Klassenräume geworden. „Wir brauchen 26 Unterrichtsräume, deshalb ist auch der reine Computerraum abgeschafft worden“, sagt Silke Kube. Dort habe es sowieso bisher nur 17 PC-Arbeitsplätze für 22 Kinder gegeben. Jetzt verfügt die Schule über drei mobile Laptopwagen mit jeweils 27 Geräten, die je nach Bedarf in den entsprechenden Raum geholt werden können. Dazu gibt es pro Klassenraum einen Rechercherechner, der ständig vor Ort ist. „Das wurde aus dem Fördertopf Digitale Schule finanziert, zwei weitere sollen noch dazu kommen.“ In der gesamten Schule hängen Smartboards an der Wand, Kreide gibt es nur noch im Hort.

Silke Kube mit einem der Laptopwagen Quelle: Jens Wegener

Dagegen werde es zumindest zum Schulstart keine besonderen Lüfter in den Räumen wegen Corona geben, so Kube. „Wir lüften weiterhin alle 20 Minuten“.

Zwei Schnelltests pro Woche

Die Kinder müssen in den ersten 14 Tagen die Masken auch im Unterricht tragen, die Lehrer sowieso. Vorgesehen sei, dass sich die Schüler zweimal pro Woche zuhause testen. Die Schnelltests gibt die Schule aus. Wer den Testnachweis, also die Unterschrift der Eltern, vergisst, komme zunächst nicht in den Unterricht. „Wir rufen Mutter oder Vater dann an, entweder sie kommen in die Schule und machen den Test bei ihrem Kind oder sie erlauben dem Lehrer, die Aufsicht zu machen, während sich das Kind selbst testet. Wir Lehrer dürfen den Schnelltest bei den Kindern nicht übernehmen“, erklärt die stellvertretende Leiterin Silke Kube.

Überarbeitet hat Silke Kube die Homepage der Schule. Dort sind künftig auch alle Arbeitsgemeinschaften aufgeführt. Noch in Planung sind Monitore im Eingangsbereich des Schulgebäudes, auf denen die Vertretungsstunden und -lehrer angezeigt werden. So spart sich die Schule viel Mühe und Papier, weil diese Informationen nicht mehr per Zettel an alle Wandtafeln geheftet werden müssen. Noch im August soll das alles funktionieren, hofft die stellvertretende Leiterin.

