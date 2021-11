So hilft ein Elstaler Verein Waisenkindern in Afrika

Wustermark

„Mit 3,80 Euro pro Monat können wir einem Waisenkind in der Zentralafrikanischen Republik das Leben etwas erleichtern. Davon habe ich mich jetzt persönlich überzeugt“, sagt Silvia Grimmsmann. Die 43-jährige Elstalerin ist erst vor wenigen Tagen aus Afrika zurückgekehrt, wo sie sich gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Alexander Weyhe ein Bild von dem Projekt gemacht hat, das sie im Juni dieses Jahres mit ins Leben gerufen hat: „Molengue ti Yendu – Waisenkinder in der Zentralafrikanischen Repu-blik“.

Die aus Niedersachsen stammende dreifache Mutter arbeitet hauptberuflich als interkultureller Coach bei der Fliedners Lafim-Diakonie gGmbH in Brandenburg/Havel. Schon als Kind hatte sie engen Kontakt nach Afrika, lebte vom 2. bis 14. Lebensjahr in der Zentralafrikanischen Republik mit ihren Eltern, die dort als Missionare tätig waren. „Das Land ist wunderschön, aber es herrschen dort eben seit vielen Jahren Krieg und Bandenterror, was dazu führt, dass es sehr viele Waisen- und Halbwaisenkinder gibt, um die sich kaum jemand kümmert“, sagt Silvia Grimmsmann.

Silvia Grimmsmann. Quelle: Jens Wegener

Bisher zehn Mitglieder im Verein

Also fasste sie Anfang des Jahres den Entschluss, etwas zu machen, um den Waisenkindern dort zu helfen. Sie fand zehn Mitstreiter, einige aus der Gemeinde Wustermark (dar-unter Pfarrerin Heike Benzin), einige aus ihrer alten Heimat Niedersachsen und aus Berlin, die den Verein „ZentralAfrika“ mit Sitz in Elstal gründeten.

Die Kinder freuen sich über die Hilfe aus Wustermark. Quelle: Privat

Die Vorsitzende Silvia Grimmsmann entwickelte gemeinsam mit dem evangelisch-lutherischen Pastor Lucien Gbawi aus der Zentralafrikanischen Republik das Projekt für die Waisen- und Halbwaisenkinder. „Wir sammeln Geld und überweisen es an den Pastor. Der koordiniert alles vor Ort, kennt die betroffenen Kinder und ihre Betreuer, die in zwei Ortschaften leben. Einmal im Monat fährt der Pastor dorthin und übergibt das Geld an die Betreuer, die dann Sachen, Lebensmittel und Schulbedarf kaufen“, erklärt Silvia Grimmsmann. Klassische Waisenheime, wie wir sie kennen, gibt es in dem afrikanischen Land nicht.

3800 Euro pro Jahr werden benötigt

Es geht insgesamt um 50 Waisen und Halbwaisen, für die eine Summe von rund 3800 Euro im Jahr benötigt werde. Auch die Betreuer werden von dem Geld bezahlt. „Gehen darüber hinaus weitere Spenden ein, kommen die direkt den Kindern zugute“, versichert die Vereinsvorsitzende. Umso mehr habe sich der Verein gefreut, dass das Projekt in Afrika jüngst mit 2000 Euro von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt – eine Stiftung des öffentlichen Rechts des Bundes mit Sitz in Neustrelitz –, gefördert wurde.

Die Gruppe der Kinder und Betreuer. Quelle: Privat

Bei ihrem jetzigen Besuch konnten Silvia Grimmsmann und ihr Begleiter aus Sicherheitsgründen nicht in die Zentralafrikanische Republik einreisen, sie mussten nach Kamerun fliegen und haben sich in einer Grenzstadt auf Kameruner Seite mit den Betreuern, den Kindern und Pastor Lucien Gbawi getroffen. „Wir wurden über alles informiert, haben mit den Kindern gesprochen. Es tut gut, zu sehen, dass das Geld ankommt und die Kinder davon profitieren“, so Silvia Grimmsmann, die gut Französisch spricht.

Werbung für den Verein mit Flyern

Mit Flyern will die Elstalerin verstärkt im Havelland für den Verein werben. Wer Mitglied werden oder spenden will, kann sich telefonisch melden unter 0176/24 79 64 44. Das Spendenkonto ist bei der MBS Potsdam eingerichtet worden. Nähere Infos unter www.zentralafrika.org.

Von Jens Wegener