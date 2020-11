So lief der „Black Friday“ im Designer Outlet in Elstal

Elstal

Am schwarzen Freitag sind viele Schnäppchenjäger früh aufgestanden. Um 9.30 Uhr, eine halbe Stunde bevor die Geschäfte im Designer Outlet Berlin in Elstal öffnen, haben sich schon Schlangen gebildet. Vor dem inzwischen aus dem Center ausgegliederten Nike-Store im Demex-Park sind es etwa 50 Leute, die auf Einlass warten – mit Abstand.

Im Center selbst sieht es vor bestimmten Geschäften ähnlich aus. Sportbekleidung und Süßigkeiten scheinen am gefragtesten. Geduldig und mit Maske warten zwischen 20 und 50 Leute von den Stores.

Parkplatz 1 war schnell voll

Der Parkplatz P 1 ist kurz nach 10 Uhr voll besetzt. Überall an den Einfahrten, auch am Kreisverkehr, stehen Einweiser mit ihren leuchtenden Schutzwesten, sie dirigieren die Fahrzeuge, geben Auskunft. Auto an Auto rollt aus Richtung B 5 und Autobahn an. Was auffällt: Es gibt eine erfreulich lange Grünphase an der Kreuzung Nauener Straße, so dass die Fahrzeuge aus Richtung Berlin sich nur leicht zurückstauen. Anders sieht es aus Richtung Nauen und Autobahn aus. Die Abfahrt zum Outletcenter ist kurz nach 10 Uhr zu. Die ersten Autos stauen sich bereits auf die B 5 zurück.

Sicherheitspersonal auf Streife.

„Wir haben viel unternommen, um den ’Black Friday’ für die Kunden so sicher und angenehm wie möglich zu machen“, sagt Centermanagerin Stephanie Siegfried. Neben den Hygienemaßnahmen und der Maskenpflicht soll ein Novum dazu beitragen, dass es keine Riesenstaus gibt: „Im Vorfeld des schwarzen Freitags hat McArthurGlen auf jegliche Werbung verzichtet. Lediglich auf der eigenen Homepage wurden die Angebote angepriesen. Hinzu kommt, dass wir den Freitag entzerren konnten, in dem fast alle Stores vom 16. bis 30. November ihre Sonderangebote ausgewiesen haben.“

Mehr Sicherheitsleute im Einsatz

Immer wieder trifft man im Centerbereich auf Sicherheitsleute, die Streife laufen und den einen oder anderen Besucher freundlich aber bestimmt aufmerksam machen, die Maske richtig aufzusetzen. „Das Sicherheitspersonal wurde für Freitag und Sonnabend um 20 Leute aufgestockt“, sagt Stephanie Siegfried.

Anstehen mit Abstand und Maske.

Es ist 10.20 Uhr, die ersten Kunden sind in die Geschäfte eingerückt. Bei fast allen steht am Eingang ein Mitarbeiter und passt auf, dass nur eine bestimmte Zahl von Kunden zugleich im Laden ist. Zwei Stores müssen die Öffnung etwas verschieben, weil etwas mit der Kasse nicht stimmt. Aber nach wenigen Minuten sind die technischen Schwierigkeiten behoben. Die Türen gehen auf.

Extra Shuttle-Bus vom Bahnhof

Derweil sind draußen die Parkplätze P 2 und P 3 fast gefüllt. Aber der Verkehr rollt. Auch dank der Tatsache, dass viele mit Bussen kommen. „Wir haben für die beiden Tage zusätzlich zu dem Linienbus, der vom Elstaler Bahnhof kommt und am Center hält, noch einen Shuttlebus installiert, der von 10 bis 21 Uhr von und zum Bahnhof pendelt“, erzählt Stephanie Siegfried.

Rückstau zur B 5.

Und zur Entlastung des Ortes Elstal vom Verkehr sind dieses Mal besondere Vorkehrungen getroffen. An der Kreuzung Hauptstraße/Rosa-Luxemburg-Allee ist ein Linksabbiegen in Richtung Netto nur für Einheimische und Linienverkehr möglich. Ein Einweiser schickt Autos mit anderen Nummernschildern zurück auf die Entlastungsstrecke über die Bahnhofstraße. Zudem wurden Flächen vorsorglich gesperrt und mit Halteverbotsschildern gekennzeichnet, die für rechtswidriges Parken genutzt werden könnten.

Der Parkplatz 2 war am Vormittag gut gefüllt

Knapp 3000 Parkplätze

Kurz vor 11 Uhr sind von den knapp 3 000 Parkplätzen am Outletcenter nicht mehr viele frei. In Reserve ist der Parkplatz 5 hinter den Gebäuden am Demex-Park. Und das Parkhaus im Alten Spandauer Weg. Die Einfahrt von der Nauener Straße in den Alten Spandauer Weg ist eigentlich gesperrt, aber „wenn es Rückstau zur B 5 gibt, können wir die Straße öffnen und lassen die Autos zum Parkhaus fahren, damit die Kreuzung schneller geräumt wird“, sagt die Centermanagerin. Der schwarze Freitag hat zumindest am Vormittag zu keinem Chaos rings um Elstal geführt. Stephanie Siegfried ist optimistisch, dass das auch am Sonnabend so bleiben wird.

