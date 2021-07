So sieht die Baustelle Seniorenpflegezentrum Wustermark jetzt aus

Wustermark

Bauleiter Peter Brauner lief durch die untere Etage des Rohbaus in der Brandenburger Straße in Wustermark. Überall waren zwischen Fußboden und Decke nur eiserne Stützen zu sehen. Aber er weiß natürlich genau, wo welcher Raum im neuen Seniorenpflegezentrum sein wird. „Der Begegnungsraum mit kleiner Küche soll nicht nur den künftigen Bewohnern als Verweilort dienen, auch Vereine, Gruppen oder Privatleute können ihn mieten. Deshalb ist der Standort dieses Raumes so gewählt, dass man einen Blick auf den Wustermarker Brunnenplatz hat“, erklärte Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, die Bauherr ist.

17 Millionen Euro werden investiert

Die Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH, eine Tochtergesellschaft der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, errichtet seit März in Wustermark ein Seniorenpflegezentrum mit 79 stationären und einigen Kurzzeitpflegeplätzen. „Der Schwerpunkt liegt auf Schwerstpflege“, so Jörg Grigoleit am Freitag bei einem Rundgang, an dem Landrat Roger Lewandowski (CDU, Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) und Ortsvorsteher Roland Mende (WWG) beteiligt waren.

Auf der Baustelle Jörg Grigoleit, Holger Schreiber und Roger Lewandowski (v.l.) Quelle: Jens Wegener

Rund 17 Millionen Euro, darunter 14 Millionen Euro reine Baukosten, investiert das Unternehmen, Fördermittel gibt es nicht. „Es ist vom finanziellen Umfang her eines der größten Bauvorhaben der Havelland Kliniken Gruppe.“ Umso erfreuter zeigte sich der Geschäftsführer, dass es trotz Coronapandemie bisher keinen Zeitverzug beim Bau gegeben hat. Deshalb halte man am 24. Oktober 2022 als Eröffnungsdatum fest.

Erste Anmeldungen liegen vor

Schon jetzt gebe es diverse Anmeldungen für die Pflegeplätze, ab Frühjahr 2022 werde man sich mit der Vergabe befassen. Ein Teil des benötigten Pflegepersonals (insgesamt 40 bis 45 Arbeitsplätze) würden bis dahin ihre Ausbildung in der Pflegeschule in Nauen abschließen. „Aber wird stellen auch noch Kräfte ein“, so Jörg Grigoleit. Am 1. Oktober ist der erste Arbeitstag der künftigen Leiterin des Hauses, die hier in Wustermark wohnt.“

Bürgermeister Holger Schreiber versprach, dass die Gemeinde bei der Suche nach Wohnraum für die künftigen Angestellten des Seniorenpflegezentrums helfen wird.

