So sieht die neue Eiswelt bei Karls in Elstal aus

Mehr als doppelt so viele Eiskünstler wie in den Vorjahren haben in diesen Tagen mit den Arbeiten an den neuen Eiswelten bei Karls in Elstal und Rövershagen begonnen. Bei minus zehn Grad Celsius wirbeln die Spezialisten nun täglich an ihren Kunstwerken. „20 Tage sind vorgesehen, bis aus den diversen Eisblöcken die entsprechenden Figuren oder Landschaften werden“, erklärt Ottmar Schiffer-Belz, der die Eiswelten seit vielen Jahren koordiniert.

27 Künstler arbeiten an der neuen Eiswelt

In Elstal sind 27 Eiskünstler am Werk, 24 in Rövershagen. Die Leute kommen aus der ganzen Welt: USA, Senegal, China, Japan, Ukraine, Thailand, Mongolei, Russland, Bulgarien, Polen und Malaysia.

Das Motto der diesjährigen Eiswelten lautet: Eis-Märchen – und wenn sie nicht geschmolzen sind, dann stehen sie noch heute...“ Erstmals gibt es ein und dasselbe Thema bei Karls Eisskulpturenausstellungen, wobei in Elstal und Rövershagen komplett unterschiedliche Figuren entstehen“, weiß Ottmar Schiffer-Belz. Es lohne sich also, beide Eiswelten anzuschauen, zumal die Eintrittskarten auch für beide Orte gelten.

So wird unter anderem eine überdimensionale Frau Holle zu sehen sein, wenn die Elstaler Eiswelt ihre Tore am 3. Dezember öffnet. Zusätzlich zu den Figuren werden auch zahlreiche Licht- und Musikeffekte inszeniert und spektakuläre Eisrutschen, Eisbars und ein Eishotel gebaut.

Farbiges Eis ist auch dabei

Die Grundlage für die Erlebniswelten aus gefrorenem Wasser bilden insgesamt rund 600 Tonnen Eis, das zum Teil in einer polnischen Eisfabrik produziert, teilweise durch das Recyceln der Eisfiguren aus den vergangenen Ausstellungen hergestellt wurde. „Es gibt dabei klares und coloriertes Eis, so dass einige Figuren farblich gestaltet werden können“, so der Experte Ottmar Schiffer-Belz.

Mit deiner Eiswelt-Dauerkarte kann man die Eiswelten in Rövershagen und in Elstal vom 3. Dezember bis 30. Oktober 2022 so oft besuchen, wie man will. Eine Karte, die man online kaufen kann, kostet 8,50 Euro.

Von Jens Wegener