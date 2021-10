So sieht die neue Elstaler Dreifeldhalle innen aus

Elstal

Auf diesen Tag hatte sich Rentnerin Christine Scharschmidt (69) seit langem gefreut. Die ehemalige und langjährige Leiterin der Oberschule Elstal erklärte warum: „Als ich in Rente ging, hatte mir Bürgermeister Holger Schreiber versprochen, dass die neue Sporthalle rechtzeitig zum 100. Geburtstag der Elstaler Schule fertig ist. Und er hat Wort gehalten.“

Das Schuljubiläum kann in diesem Jahr wegen Corona nicht groß gefeiert werden. Umso wichtiger ist es, dass die Gemeinde Wustermark mit dem Tag der offenen Sporthalle ein Zeichen setzte und Elstalern sowie Gästen die Möglichkeit gab, diesen prächtigen Bau von innen zu erkunden.

Der Blick vom der Tribüne aus. Quelle: Jens Wegener

Erstes Training für die Minis

Immer wieder fiel am Freitagnachmittag ein Wort: toll. Egal ob Eltern, Kinder des ESV Lok Elstal, die ein erstes Training in der Halle absolvierten, ob Wustermarker Gemeindevertreter, Landtagsabgeordneter Johannes Funke (SPD) oder Kreisdezernentin Elke Nermerich (SPD). Sie alle sind sich einig, dass die Gemeinde Wustermark mit diesem Bau einen Maßstab gesetzt und die Messlatte für andere Kommunen, die eine Sporthalle errichten wollen, sehr hoch gehängt hat.

Auch von außen kann sich die Dreifeldhalle Elstal sehen lassen. Quelle: Jens Wegener

Was sich natürlich auch in den Kosten zeigt: Investiert wurden inklusive Außenanlagen 9,4 Millionen Euro, das Land Brandenburg steuerte Fördermittel in Höhe von 5,5 Millionen Euro bei. „Dafür meinen Dank und ich hoffe, dass wir beim Bau der restlichen Teile des künftigen Schulzentrums Elstal auch in den Genuss einer Förderung kommen“, sagte Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos).

Fassade an die Eisenbahnersiedlung angepasst

Denn die Dreifeldsporthalle stellt „nur“ den ersten Baustein in der Entwicklung des Oberschulstandorts zu einem Schulzentrum dar, in dem die Kinder künftig von der 1. bis 10. Klasse lernen können. Der zweite und finale Baustein ist die in Planung befindliche dreizügige Grundschule, die 2024 in Betrieb gehen soll, inklusive Mensa.

Die ersten Tribühnengäste: Elke Nermerich wird eingerahmt von Holger Schreiber (l.) und Johannes Funke. Quelle: Jens Wegener

Bei der Außengestaltung der neuen Halle musste berücksichtigt werden, dass sie sich am Eingang der denkmalgeschützten Eisenbahnersiedlung in der Maulbeerallee befindet. Deshalb wurde die Fassade des Erdgeschosses in rotem Klinker gefasst und die oberen Geschosse haben eine helle Putzfassade erhalten. Der dreigeschossige Baukörper fügt sich so in die Umgebungsbebauung ein.

Tribüne mit Lüftungsanlage

Innen finden sich im Erdgeschoss die Hallenfläche (1200 Quadratmeter, die in drei Teile gliederbar sind) sowie die Geräte- und Umkleideräume. Im ersten Obergeschoss ist die Tribüne für maximal 199 Personen, es gibt Besucher-Toiletten sowie einen Theorie- und einen Gerätekraftraum für die Schule. Das zweite Obergeschoss beherbergt die Technik mit der Lüftungsanlage für die Tribüne.

Gemeindevertreter Thomas Türk aus Hopenrade im Fitnessraum. Quelle: Jens Wegener

Im Erdgeschoss sind zudem sechs Umkleideräume mit angrenzendem Sanitär- und Duschbereich untergebracht, den drei Schulklassen getrennt nach Jungen und Mädchen nutzen können. Zwei Umkleidebereiche für die Lehrerinnen und Lehrer, ebenfalls mit angrenzendem Sanitär- und Duschbereich. Zwei der Umkleideräume sind für Sportrollstühle geeignet.

Gerätekraftraum wird eingerichtet

Vom Regieraum aus lassen sich per Touchscreen das Hallenlicht, die Lüftung, die Fenster und die Musik steuern, bei Wettkämpfen können von dort die Punkteanzeigetafel und das Mikrofon bedient werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Obergeschoss ist über zwei separate Treppenhäuser oder barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Im Obergeschoss ist für den Sportunterricht der Schule ein Gerätekraftraum vorhanden, der bis Ende November vollständig ausgestattet sein soll. Die eingerichtete kleine Küche kann bei Wettkämpfen zur Versorgung der Sportlerinnen und Sportler genutzt werden.

Die Sportgeräte sind direkt hinter den Hallenwänden angeordnet. Quelle: Jens Wegener

Der Bürgermeister fand beim Aufzählen der Sportarten, die in der Halle betrieben werden können, fast kein Ende: „Volleyball, Basketball, Handball, Fußball, Badminton, Tischtennis, Leichtathletik, Boden- und Geräteturnen, Tanz, Gymnastik, Selbstverteidigung, Boxen, Judo, Fitness, Akrobatik, Hockey mit Softbällen sowie Skateboard/Inlineskaten mit Spezialgeräten für die Hallennutzung. „Natürlich hoffen wir, dass sich der Vereinssport weiter so gut entwickelt und vielfältige Sportarten diese neue Halle mit Leben füllen“, so Schreiber.

Bushaltestelle wurde verlegt

Allein zehn Fußball-Mannschaften plus Zumba- und Aroha-Teams des ESV Lok Elstal, so Vereinschef Uwe Kreideweiß, werden in der Winterzeit hier trainieren.

Damit wird alles in der Halle gesteuert. Quelle: Jens Wegener

Wegen der Sicherheit für Kinder und Jugendliche wurde eine separate Buseinfahrt mit einer Haltestelle vor dem Haupteingang gebaut. Ein Teil des Pkw-Parkplatzes als Kiss-& Ride-Platz angelegt, für die abendlichen Vereinsnutzungen gibt es einen abgesperrten Lehrerparkplatz. Insgesamt sind knapp 100 Stellplätze vorhanden.

Für Karsta Höft, amtierende Leiterin der Elstaler Oberschule, ist die Halle ein doppelter Glücksfall: „Endlich haben wir ideale Bedingungen für den Schulsport. Und es hat sich eine Lehrersportgruppe gegründet, die Volleyball spielt.“

Von Jens Wegener