Elstal - So sieht es in der Adler- und Löwenkaserne in Elstal heute aus

Ruinen, Graffiti, zerstörte Dächer und Fenster – auf dem Kasernengelände an der B 5 bei Elstal herrscht seit 30 Jahren Leerstand. Die MAZ war auf Spurensuche in den alten Gemäuern.