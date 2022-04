Spektakulärer Fund in Wustermark: Skelette mit eingeschlagenem Schädel

Wustermark

Da schlägt das Herz jedes Archäologen schneller. Auch das von Ausgrabungsleiter Joachim Stark: „Ich bin seit vielen Jahren dabei. So etwas sieht man im Leben einmal.“ Und der Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege Franz Schopper geht noch einen Schritt weiter und würdigt die Entdeckung bei Wustermark: „Es ist ein herausragender Fund für die Landesgeschichte Brandenburgs.“

Entsprechend groß war der Auflauf der Medienvertreter am Dienstagmittag am Kuhdammweg in Wustermark, als die Mitarbeiter des Landesamtes das Geheimnis lüfteten. Vorbei an Baggern, die dabei sind, an anderen Stellen auf dem insgesamt zwölf Hektar großen Areal zwischen Havelkanal und der L 202 zu arbeiten, führt eine Art Trampelpfad schließlich zu der besonderen Stelle.

Das Areal in Wustermark, in der Nähe des GVZ. Quelle: Jens Wegener

Fünf Männer, ein Kind – ein Schädel fehlt komplett

„Es handelt sich hier um eine Mehrfachgrabstätte, in der sechs Skelette liegen. Fünf Männer im Alter von 30 bis 35 Jahren und ein Kind, das drei bis fünf Jahre alt gewesen ist“, erklärt der Ausgrabungsleiter. Bei einigen der Männern sei der Schädel eingeschlagen, ein Schädel fehlt komplett.

Noch weitere Besonderheiten weist diese Grabstätte auf. Die Personen liegen alle nebeneinander, manche haben den Arm um den Nachbarn gelegt. Auch das Kind. „Nach ersten Untersuchungen sind die Skelette etwa 4000 bis 4500 Jahre alt“ , so Franz Schopper. Der Landesarchäologe ist besonders überrascht, dass die Knochen noch so gut erhalten sind. „Der märkische Sand ist eigentlich nicht dafür bekannt, aber in diesem Fall hat er zum Glück für uns eine Ausnahme gemacht.“

Eng nebeneinander liegen die Skelette. Quelle: Jens Wegener

Ausgrabungen laufen seit Jahresbeginn

Seit Anfang des Jahres laufen die Ausgrabungen auf dem Gelände bei Wustermark. Überall sind hohe Sandberge zu sehen, die die Bagger geschaffen haben. Die archäologischen Voruntersuchungen sind nötig, bevor größere Baumaßnahmen erfolgen können. Die Gemeinde Wustermark beabsichtigt, im Zusammenwirken mit der Gemeinde Brieselang und dem Landesbetrieb Straßenwesen, den Knotenpunkt Kuhdammweg/L 202 umzubauen.

Der Kuhdammweg selbst wird verbreitert, so dass er in beiden Richtungen befahren werden kann und damit eine dritte Ausfahrt aus dem Güterverkehrszentrum Wustermark möglich wird. Auch die Brücke über den Havelkanal muss breiter gemacht werden.

Die eingehauste Grabstätte. Quelle: Jens Wegener

Wie Joachim Wacker, beim Landesamt für Denkmalpflege im Referat für Großvorhaben, erklärt, seien im Vorfeld der Ausgrabungen sogenannte Suchschnitte gemacht worden. „Das heißt, auf einer Länge und Breite von etwa 25 Metern wird untersucht, was sich im Boden befindet, wie die Bodenstruktur ist. Aber auch Luftbilder und Scandaten, die im Landesamt vorliegen, deuten darauf hin, dass in diesem Gebiet Funde zu erwarten sind.“ In der näheren Umgebung seien bereits früher schon Dinge entdeckt worden, die auf eine Herkunft von vor 8000 bis 9000 Jahren deuten, so Wacker.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grabplatte wird gesichert – Abtransport am Mittwoch

Derweil haben Mitarbeiter des Landesamtes damit begonnen, die Grabstätte so zu sichern, dass sie gefahrlos am Mittwoch abtransportiert werden kann. „Wir schieben am Ende eine Stahlplatte unter die Grabstätte und bergen sie dann im Block“, sagt Franz Schopper. Die geschichtlich bedeutende Fracht werde im Landesamt in Wünsdorf weiter untersucht. Vor Ort hatten die Archäologen lediglich Proben aus Zähnen und Knochen genommen, um erste Erkenntnisse über das Alter zu bekommen.

Die Spitze eines Pfeils wurde in der Grabstätte gefunden. Quelle: Jens Wegener

Es deute wegen der Position der Skelette einiges darauf hin, dass es sich um Verwandte handelt, so Schopper. Dagegen spreche, dass die Männer offenbar erschlagen worden und bei dem Kind keine Auffälligkeiten zu sehen seien. Und dann präsentiert Franz Schopper noch einen Grabfund: die Spitze eines Pfeils, der einen der Männer im Becken getroffen hatte.

Von Jens Wegener