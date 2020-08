TAG Immoblilien: Keiner unserer Mieter verliert sein Zuhause

Elstal

Für einige Aufregung in Elstal haben die Mieterhöhungen gesorgt, die der Eigentümer TAG Immobilien AG, für einige Mieter in der Radelandberg-Siedlung angekündigt hat. Sowohl die Mieterinitiative Elstal als auch die Wustermarker Linken hatten sich darüber beklagt, dass das Unternehmen kurz nach Ablauf der „Corona-Schonfrist“ diesen Schritt gegangen ist.

Inzwischen hat die TAG Immobilien AG auf die Anfragen der MAZ reagiert. Das Unternehmen bestätigte: „Ja, wir werden Mieten zum 1. Oktober 2020 anpassen, aber nur für fünf Wohnungen“, so Grit Zobel, Teamleiterin Marketing der TAG. Insgesamt verwaltet die TAG in der Radelandberg-Siedlung 230 Wohneinheiten. „Wir übernehmen, wie bisher auch, Verantwortung für unsere Mieter“, sagt Grit Zobel. Mietanpassungen würden nur nach vorabgestimmten Prüfungskriterien erfolgen. In der Radelandbergsiedlung in Elstal betragen die Mieterhöhungen zwischen 28 und 45 Euro.

Betroffene sollen Gespräch mit Berater suchen

Die Mieter könnten sich mit ihren Fragen zur Wohnung an ihren persönlichen Kundenbetreuer wenden. Dazu zähle neben alltäglichen Fragen auch, erhöhte Belastungen bei Mieterhöhungen anzuzeigen. Härtefällen könne so geholfen werden. Grit Zobel versichert: „Kein Mieter verliert bei uns sein Zuhause, wenn wir von seinen Schwierigkeiten wissen. Vielmehr suchen unsere Kundenbetreuer mit ihm im Gespräch nach Lösungen, um mit den Herausforderungen gerade in dieser besonderen Zeit klar zu kommen.“

Bisher sei im Zuge der angekündigten fünf Mieterhöhungen noch keiner der Mieter an die TAG herangetreten. „Wir sind uns sicher, mit der Vorabprüfung und der in unserem Haus bereits seit jeher praktizierten Lösungssuche in Härtefällen gut für betroffene Mieter zu sorgen“, so Zobel.

Linke fordert Verlängerung des Moratoriums

Der Vorsitzende der Wustermarker Gemeindevertretung Tobias Bank hatte sich schriftlich an das Unternehmen in Hamburg gewandt und eine Rücknahme der Mieterhöhungen zumindest bis Jahresende gefordert. Er begründete diesen Schritt: „Gerade jetzt brauchen die Menschen die Sicherheit, ihre Wohnung nicht zu verlieren.“ Der Kommunalpolitiker der Linken hofft darauf, dass die Bundesregierung das Kündigungsmoratorium wegen Corona bis Ende des Jahres verlängert.

Auch an Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber hatte sich Bank bezüglich des Radelandsbergs gewandt und geäußert: „Bei dem angespannten Wohnungsmarkt in Elstal braucht es ein Verbot aller Kündigungen und Zwangsräumungen während der Zeit der Pandemie.“

