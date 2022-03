Generationsübergreifend werden in der Mensa des Bildungszentrums „Haus und Gast“ in Elstal Seniorinnen und Senioren, Kita-Kinder und Studenten täglich frisch bekocht. Ein Vorzeigeprojekt, passend zum „Tag der gesunden Ernährung“, bei dem Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (B90/Grüne) am Montag vorbeischaute.