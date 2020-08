Elstal

„Bist du es, meine Schwester?“, fragte der junge Mann, als er nach über fünf Jahren Kriegsgefangenenschaft wieder nach Hause zurückkehrte. Da war nichts mehr wie vorher. Hinter ihm lagen Krieg, Hunger, Arbeitslager und Jahre voller Einsamkeit. In „Komme bald!“ erzählt das Theaterensemble des Eisenbahntheaters „Das letzte Kleinod“ die Geschichte dieser jungen Kriegsrückkehrer, von denen einige elfeinhalb Jahre in Kriegsgefangenschaft waren. Drei Tage steht der Theaterzug , der aus der Nähe von Cuxhaven kommt, im Bahnhof von Elstal. Die letzte Gelegenheit sich das Stück unter freiem Himmel anzuschauen, ist Mittwochabend um 18 Uhr.

Zur Galerie Das Theaterensemble „Das letzte Kleinod“ erzählt am Elstaler Bahnhof die Geschichte junger Kriegsrückkehrer aus sowjetischer Gefangenschaft.

Unter den Gästen der Montagabendvorstellung war auch Wolfgang Rutschmann aus Potsdam, der sichtlich gerührt war. Denn es ist auch seine Geschichte, die in dem Stück erzählt wird. „Ich war gerade einmal 17 Jahre alt, als ich wegging und 22 als ich wiederkam. Das war meine Jugendzeit“, erinnerte sich der 93-Jährige. Die Szene, in der der junge Mann im Stück wieder auf seine Schwester trifft, hat Wolfgang Rutschmann genauso erlebt.

Anzeige

Stück basiert auf Zeitzeugenaussagen

„Komme bald!“ basiert auf wahren Begebenheiten. Dafür haben die Theatermacher um Regisseur und Intendant Jens-Erwin Siemssen Zeitzeugen besucht und interviewt. „Vor etwa einem halben Jahr trafen wir Herrn Rutschmann und er hat uns seine Geschichte erzählt“, so Siemssen.

Weitere MAZ+ Artikel

Gespielt werden die jungen Soldaten im Stück von den vier Schauspielerinnen Elisabeth Müller, Natalia Voskoboynikova, Margarita Wiesner und Regina Winter, die immer wieder in andere Rollen schlüpfen und die Geschichte mit nur wenigen Requisiten und einem schlichten, aber eindrücklichen Bühnenbild – dessen Mittelpunkt ein alter Güterwaggon bildet – zum Leben erwecken. Der Zug ist nicht nur Spielstätte, sondern während der Theatertour auch Wohnstätte für das 13-köpfige Theaterteam.

Zeitzeuge Wolfgang Rutschmann schaute sich das Stück an. Seine Geschichte wird darin von Schauspielerin Regina Winter gespielt. Quelle: Danilo Hafer

Dabei beginnt die Geschichte mit dem Einzug der jungen Männer oder vielmehr Kinder in die Hitlerjugend. Mit gerade einmal 16 Jahren wurden sie eingezogen und über Frankfurt/Oder in Richtung Osten gebracht. Die Geschichte nimmt ihren Lauf, bis zum Kriegsende und der Gefangennahme durch die Sowjetarmee. „Wir waren ja noch Kinder“, sagt einer der jungen Soldaten. Da standen sie mit 50 Mann in einem Eisenbahnwaggon und wurden in die Arbeitslager gebracht. Wie viel Mitschuld hatten diese jungen Männer, die kurz vor Kriegsende noch an die Front geschickt wurden und kaum eine andere Wahl hatten? Auch diese Frage stellt das Stück. Zu beantworten ist sie aber nur schwer.

Wolfgang Rutschmann hat seine Erinnerungen aufgeschrieben

Über seine Erlebnisse habe Wolfgang Rutschmann mit seiner Familie immer offen gesprochen. „Er hat all seine Erinnerungen aufgeschrieben und wir haben ihm daraus ein Buch gemacht und zum 90. Geburtstag geschenkt. Jetzt dieses Stück zu sehen, in dem auch die Geschichte meines Vaters erzählt wird, bewegt mich sehr und ich bin dankbar, dass es so umgesetzt wurde“, sagte Henry Rutschmann, der seinen Vater zur Vorstellung begleitete.

Weitere Informationen zum Stück und Tickets für die Vorstellung in Elstal gibt es unter www.das-letzte-kleinod.de oder unter der Telefonnummer 04749/103 00 60.

Von Danilo Hafer