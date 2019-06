Wustermark

Die neue Wustermarker Gemeindevertretung ist seit Donnerstagabend arbeitsfähig. Aber nicht alle, die am 26. Mai gewählt wurden, sind dabei. Bei den Grünen hat sich das Personal geändert. Vanessa Mehwitz und Thomas Karrei gaben ihr Mandat zurück, dafür sind die Neulinge Alexis Schwartz aus Wustermark und Peter Hetmank aus Priort

Nachrücker Peter Hetmank, Grüne. Quelle: Jens Wegener

nachgerückt. Damit sinkt die Anzahl der Frauen im neuen Parlament wieder auf vier.

12 zu 7 Stimmen für Bank

Um den Vorsitz der Gemeindevertretung gab es einen Zweikampf. Schließlich setzte sich Tobias Bank (Linke) gegen Andreas Stoll (WWG) mit zwölf zu sieben Stimmen in geheimer Wahl durch.

Vor der Auszählung der Stimmen zum Vorsitz der Gemeindevertretung Wustermark. Quelle: Jens Wegener

Damit hat der Wunsch der WWG – mit fünf Sitzen die stärkste Fraktion im Parlament – den Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu stellen, nicht erfüllt. Trotz der Enttäuschung war Andreas Stoll nach der Abstimmung der erste Gratulant bei Tobias Bank, noch bevor Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) einen Blumenstrauß überreichte. Der wünschte sich eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und dem neuen Vorsitzenden der GV, was in der jüngeren Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen sei, so Schreiber.

Keine Zählgemeinschaft

Tobias Bank versprach, „unabhängig von der politischen Ausrichtung für alle da zu sein“. Er meinte damit sowohl die Gemeindevertreter, die Verwaltung und die Bürger. „Ich freue mich besonders, dass die Gemeindevertretung jünger geworden ist und dass es keine Zählgemeinschaft gibt, so dass jede Entscheidung nur inhaltlich getroffen werden kann.“

CDU spricht von „niederschwelliger Zusammenarbeit“

Hinter den Kulissen wurde aber bereits bei der Ortsbeiratswahl in Elstal und auch Donnerstagabend deutlich, dass es Absprachen zwischen CDU, Linken und Grünen gibt. Der Priorter CDU-Gemeindevertreter Reiner Kühn bezeichnet das als eine „niederschwellige Zusammenarbeit“. Die drei Fraktionen kommen zusammen auf zehn der 19 Stimmen im Parlament.

Umweltausschuss ist neu

Neu in dieser Legislatur: Es gibt neben dem Hauptausschuss einen vierten Fachausschuss in Wustermark. Die offizielle Bezeichnung lautet „Gemeindeentwicklung und Umwelt“, kurz Umweltausschuss. Ein entsprechender Antrag der Linken wurde mit großer Mehrheit angenommen. Tobias Bank hatte das Ansinnen damit begründet, dass Wustermark vor großen Aufgaben und Entwicklungen stehe und diese Themen im Bau-und Wirtschaftsausschuss nicht ausreichend behandelt werden könnten.

Kunze führt den Bauausschuss

Auf Vorschlag der WWG leitet Matthias Kunze ( SPD), wie in der letzten Legislatur, den Bauausschuss. Elke Schiller (WWG) übernimmt den Vorsitz im Sozial- und Bildungsausschuss, den Finanzausschuss führt (wie bisher schon) Reiner Kühn ( CDU). Den neuen Umweltausschuss leitet auf Vorschlag der Linken Alexis Schwartz von den Grünen.

Nachrücker Alexis Schwartz, Grüne Quelle: Jens Wegener

Die Fraktionsvorsitzenden heißen Steven Werner ( SPD), Oliver Kreuels ( CDU), Thomas Türk (Grüne), Sandra Schröpfer (Linke) und Andreas Stoll (WWG).

Von Jens Wegener