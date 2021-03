Toter Vierbeiner in Elstal: Das sagt das Landesumweltamt

Elstal

Dieser Fund schlug mächtig Wellen. Am Mittwoch vergangener Woche war die Elstalerin Heidrun Puls bei ihrer morgendlichen Gassirunde mit ihren Hunden auf ein totes Tier am Wegrand aufmerksam geworden. Um was für ein Tier es sich genau handelte, war für sie jedoch nicht auszumachen. Ein Hund? Ein Fuchs? Mehr noch als die Frage, was für ein Vierbeiner da verendet war, bewegte Heidrun Puls jedoch die Frage, wie der Kadaver an den Fundort in der Lindenstraße gelangt war. „Am Vortag lag er noch nicht da“, ist sie sich sicher. Jeden Tag nehme sie diesen Weg, wenn sie mit ihren beiden Hunden auf ihrer Runde Richtung eines benachbarten Wäldchens unterwegs ist. Von ihrem Grundstück aus sieht sie den unheimlichen Fundort gar. Der verendete Vierbeiner müsse zudem schon eine ganze Weile tot sein. „Das Tier ist ja regelrecht mumifiziert“, sagt sie, die Haut befinde sich bereits in einem lederartigen Zustand.

Ortsvorsteher zieht Landesamt für Umwelt zu Hilfe

Die MAZ-Berichterstattung sorgte für einigen Wirbel, einige Tage später ist zumindest ein Teil des Rätsels gelöst. Denn auch der Elstaler Ortsvorsteher Oliver Kreuels (CDU) wurde so auf den Fund aufmerksam und setzte sich daraufhin umgehend mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) in Verbindung. Das schickte, da es sich bei dem Kadaver um ein wolfsähnliches Tier handelte, Ende vergangener Woche eine Expertin zur Begutachtung nach Elstal. Trotz des Verwesungszustandes habe schnell und mit 100-prozentiger Gewissheit ausgeschlossen werden können, dass es sich bei dem Fund um einen Wolf handele, teilte Thomas Frey, Pressesprecher des Landesumweltamtes, auf MAZ-Nachfrage mit. Aus diesem Grund wird das Umweltamt diesen Fund auch nicht weiter verfolgen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die vor Ort eingesetzte Expertin habe sich überdies jedoch festgelegt, dass das tote Tier mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fuchs sei. Einen implementierten Chip – wie er für Hunde üblich, allerdings nicht verpflichtend ist – habe sie im Tier nicht zum Auslesen gefunden. Die Löcher im Halsbereich des Kadavers weisen auf eine Bisswunde hin, als dessen Verursacher möglicherweise ein Hund in Frage komme, berichtet Oliver Kreuels, der sich mit den Vertretern des Landesumweltamtes nach deren Besuch vor Ort austauschte. 100 Prozent Gewissheit darüber könne nicht gegeben werden, aber die Wahrscheinlichkeit sei sehr groß. Laut der Expertin sei solch ein Fund zudem gar nicht so ungewöhnlich. So könne es durchaus sein, dass andere Tiere den Kadaver an den Fundort gezerrt oder ihn dort abgelegt hätten. Auch bestehe die Möglichkeit, dass das Tier vorher unter Laub oder dergleichen verborgen war und erst jetzt zum Vorschein komme. Laut der Expertin sei das Tier bereits einige Jahre tot.

Viele Spaziergänger und eine Kita in Nähe des Fundortes

Heidrun Puls bleibt dennoch skeptisch. „Merkwürdig ist es, dass so ein totes Tier da auf einmal auftaucht. Es ist kein schöner Anblick, hier gehen ja auch viele Leute spazieren, gleich um die Ecke ist eine Kita“, sagt sie. Sie selbst vermute eher, dass es sich bei ihrem grusligen Fund „vielleicht um einen toten Windhund handelt. Von der Statur wirkt es so“. Eine Vermutung, die Sindy Deschner nicht zum ersten Mal hört. Im Oranienburger Ortsteil Zehlendorf (Oberhavel) zu Hause züchtet sie dort seit vielen Jahren Windhunde, kennt diese Art von Hunden aus dem Effeff. „Es kommt immer wieder vor, dass tote Füchse für Windhunde gehalten werden“, sagt sie auf MAZ-Nachfrage. Ob es sich bei dem Fund in Elstal um einen Hund oder einen Windhund handle, könne sie auch nicht mit letzter Gewissheit sagen. Ihr Tipp jedoch: Bei Unklarheiten helfe im Zweifelsfall auch der Verein Tothunde e.V. Er bietet das Auslesen bei tot aufgefunden Hunden an, um den oder die Besitzer tot aufgefundener Tiere ausfindig zu machen und sie über den Verbleib ihres Vierbeiners informieren zu können.

Laut Landesumweltamt handelt es sich bei dem Kadaver um einen Fucks. Quelle: Sebastian Morgner

Was passiert nun mit dem Kadaver?

Im Falle des Elstaler Fundes blieb der Versuch des Chipauslesens durch die Expertin des LfU bekanntlich erfolglos. Nachdem diese ihre Untersuchung und Vermessung des Kadavers abgeschlossen hatte, machte sie sich auf den Heimweg. Zur Verwunderung von Heidrun Puls. Denn: „Es interessierten sich plötzlich viele Leute für das tote Tier. Aber liegen tut es noch immer dort, wo ich es gefunden habe.“ Sie selbst wolle sich zurückhalten. „Mit mir hat keiner weiter gesprochen. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas untersucht werden muss oder andere Maßnahmen stattfinden“, sagt sie. Gleichzeitig habe es ihrer Meinung nach „kein Tier verdient, dort einfach so abgelegt zu werden“. Wie Oliver Kreuels im MAZ-Gespräch mitteilte, habe er nun die Beseitigung des Kadavers angeschoben. Anwohner vor Ort wollen ihn unter die Erde bringen.

Fallwild soll stets gemeldet werden – auch mit Blick auf die afrikanische Schweinepest

Thomas Frey erklärt unterdessen, dass Fallwild – also Wildtiere, die ohne Zutun eines Jägers zu Tode kommen – stets gemeldet werden sollten. Zunächst dem Jagdausübungsberechtigten oder, wenn dies nicht möglich ist, der nächsten Polizei- oder Forstdienststelle, der zuständigen Gemeindeverwaltung oder bei Straßenunfällen der Straßen- oder Autobahnmeisterei. Die Behörden informieren den Jagdausübungsberechtigten und in seuchengefährdeten Gebieten zudem die Veterinärbehörde über das verendete Wild. „Dies ist insbesondere wegen der in Ausbreitung begriffenen afrikanischen Schweinepest bei gefundenen Wildschweine äußerst wichtig“, so Frey.

Von Nadine Bieneck